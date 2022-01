Ето я супата за 30 лева от касовата бележка в Банско. Няма да повярвате кой я яде (ВИДЕО)

Сайтът Struma.com разкрива и кой е смелчагата изял супа за 30 лева и платил нереалната сметка. Оказа се, че това е синът на скандално известния бивш кмет на врачанското село Галиче Ценко Чоков - Спас.

Facebook страницата Bansko - the pearl of the Balkans

Телешката супа за 30 лева "приседна" на Чоков младши, който с насмешка публикува клип как се наслаждава на супата лъжичка по лъжичка.

„Една лъжичка - 2 лева“, коментира във видеото Спас, показвайки съдържанието на супата - 2 парчета от зелена чушка, 3 мръвки и няколко картофа, който плуват в червена от запръжка течност.

