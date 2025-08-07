Войната в Украйна:

Случаят "Дебора": Георги Георгиев с първи думи на свобода

07 август 2025, 18:44 часа 269 прочитания 0 коментара
Георги Георгиев, подсъдим по случая "Дебора", напусна ареста часове след като Пловдивският окръжен съд намали от 25 хил. на 10 000 лв. паричната му гаранция. Съдът е приел, че към момента той е лежал в ареста близо 2 години и 2 месеца и този период съществено намалява опасността да извърши престъпления.

На излизане от ареста Георгиев каза, че е невинен. "Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Само това мога да кажа и се надявам българското правосъдие - това един ден да се докаже", заяви Георги Георгиев.

"След 2 години най-накрая разумът и правото възтържествуваха. Окръжният съд и районният се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменението на мярката в по-лека. Най-вече неразумният срок на задържане, който е 2 г. и два месеца и той действително се превърна в едно предварително изтърпяване на наказанието", допълни адвокатът Валентин Димитров.

