Не правете това на празника утре, 8 август, за да не си навлечете нещастие

Какво не трябва да се прави на празника утре, 8 август?

Утре, 8 август, според православния календар е празникът на свети изповедник Емилиан. Свети Емилиан принадлежи към категорията на изповедниците – тоест към онези светци, които въпреки преследването са останали верни на Христос, но не са пострадали мъченичество. Често изповедниците са претърпявали страдания, мъчения, изгнание или други форми на преследване заради вярата си.

Ето какво трябва и не трябва да се прави утре. Една забрана е изключително важна - нейното нарушаване ще привлече нещастието в живота ви.

Според народното поверие, на 8 август е по-добре да се избягва работа с остри или тежки инструменти - брадва, коса, чук - за да се избегнат наранявания. Не се препоръчва и да се оплаквате от съдбата си, тъй като това може да доведе до загуба на щастие в живота.

Какво може да правите утре?

Вярва се, че на този ден е добре да поканите колкото се може повече гости в дома си - защото колкото повече са гостите и по-голямо е гостоприемството ви, толкова по-голяма ще е радостта и благополучието в семейството.

История на църковния празник на 8 август

Светият изповедник Емилиан е почитан в православната традиция, особено в народните църковни календари, където паметта му се чества на определен ден. Името му често се споменава в молитвеници и акатисти. Той разпространявал християнското учение, обръщал езичници във вярата и задълбочавал вярата сред християните.

На 8 август се почита и паметта на светите мъченици Елевтерий и Леонид. Те са живели в периода на раннохристиянско гонение, най-често II-III век сл. Хр., когато римските власти активно са преследвали християните. И двамата са били изповедници на Христос, които не са се отричали от вярата си дори под заплахата от мъчения и смърт. Мъченичеството за тях се е превърнало във венец и знак за истинска преданост към Бога.

Според легендата Елевтерий и Леонид били или близки роднини, или духовни братя, които заедно проповядвали християнското учение. Те били подложени на тежки мъчения, защото отказали да се покланят на езически богове. Според легендата, по време на мъченията те запазили мира и твърдостта на вярата си, утешавайки се взаимно и свидетелствайки за истинността на Евангелието.

По заповед на местните власти, те били екзекутирани и мъченическата им смърт станала тяхна слава. Мощите им били запазени като светилища и те станали обект на поклонение.

