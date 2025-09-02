Има ли “правилно” време за зареждане на телефон? Да!

В наши дни мобилният телефон е не просто джаджа – той е личен асистент, комуникационен център и устройство за забавление. Но всичко това би било невъзможно без една ключова част – батерията. За съжаление, тя не е вечна. Правилната грижа за нея не само удължава живота ѝ, но и ви спестява време, пари и неудобства.

Грешките, които убиват батерията

Много от нас зареждат телефона, когато „има време“, независимо дали батерията е на 20% или 70%. Или го оставят да се зарежда през нощта – действие, което може да звучи безобидно, но всъщност бавно уврежда батерията.

Производителите препоръчват зарядът да се поддържа между 20% и 80%. Причината е в химичната структура на литиево-йонните батерии – те не понасят нито пълно изтощение, нито прекомерно зареждане. Да държите телефона си включен цяла нощ до 100% е еквивалент на пренапомпване на гума – накрая ще се спука.

Кога е подходящият момент за зареждане?

Оптималният момент е, когато батерията падне до около 25-30%. Стремете се да не чакате тя да достигне 0%, а и не позволявайте често да стои на 100% дълго време. Най-добрият сценарий е да зареждате телефона до 80-90% и да го изключвате от зарядното.

Не прекъсвайте зареждането твърде често. Ако постоянно включвате и изключвате телефона от контакта, това се отразява на цикъла на зареждане и съкращава капацитета на батерията.

Как да зареждате по правилен начин?

Избягвайте прегряване – Не оставяйте телефона да се зарежда на пряка слънчева светлина, в кола или до източник на топлина. Температури над 35°C драстично влошават живота на батерията.

Ограничете бързото зареждане – Въпреки че повечето телефони поддържат fast charging, то е добре да се използва само при спешни случаи. При ежедневна употреба бързото зареждане съкращава живота на батерията заради повишеното нагряване и натоварване.

Оригинални зарядни устройства – Евтините и несертифицирани кабели и адаптери не само увреждат батерията, но могат да доведат до пожар или експлозия. Винаги използвайте аксесоари, одобрени от производителя на телефона.

Избягвайте нулата – Пълното разреждане е лоша практика. Литиево-йонните батерии не обичат да се изтощават напълно. Това съкращава броя на цикли на зареждане и води до по-бързо амортизиране.

Обръщайте внимание на първото зареждане – Митът за зареждане на нов телефон 12-24 часа отдавна е опроверган. Следвайте указанията на производителя. Новите батерии нямат нужда от „форматиране“.

Смарт зареждане – но само при някои модели

Новите модели телефони от висок клас имат системи за интелигентно зареждане, които прекъсват тока, когато зарядът достигне 100%. Но не всички телефони разполагат с тази функция, така че ако не сте сигурни – по-добре внимавайте и се придържайте към 20-80% правило.