Най-важните новини за деня: 14 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 декември, 2025 година.

БОЖИДАР БОЖАНОВ: НЯМА ДА СЪСТАВЯМЕ ПРАВИТЕЛСТВО, ИСКАМЕ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Ще кажем на президента Румен Радев, че в този парламент ние няма да опитваме да съставим правителство и трябва да се организират предсрочни избори. Това каза по БНР съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП - ДБ Божидар Божанов по повод обявените от президента Румен Радев консултации за връчване на мандат за съставяне на ново правителство в рамките на 51 Народно събрание. Още следващата седмица ПП-ДБ ще внесе промени в Изборния кодекс, с които още за предсрочните избори да бъде върнато пълното машинно гласуване, при което машините броят подадените през тях гласове, а не служат само като принтери на бюлетини. Друга спешна задача за коалицията била да се свали охраната от НСО на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и той да бъде изгонен от кабинет 222, който заема в сградата на Народното събрание, каза Божанов.

УКРАЙНА СЕ ОТКАЗВА ОТ ЧЛЕНСТВО В НАТО В ЗАМЯНА НА ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ОТ САЩ И ЕВРОПА

Украйна се отказва от кандидатурата си за членство в НАТО в замяна на западни гаранции за сигурност, като компромис за прекратяване на войната с Русия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски преди разговорите в Берлин с американски представители, предава БНТ.

ЗЕЛЕНСКИ С ОПТИМИЗЪМ ЗА МИР - ПРАТИЛ НА ТРЪМП ЧЕРВЕНИТЕ СИ ЛИНИИ В НОВ ПЛАН. УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВА НАПРЕДЪКА В КУПЯНСК (ОБЗОР - ВИДЕО)

Сега има "значителна вероятност" войната да приключи, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение на 13 срещу 14 декември. Той обяви поредица от срещи с американската страна и европейските партньори в следващите дни, като каза, че в преговорите ще участват секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началникът на Генералния щаб Андрий Хнатов и представители на други служби за сигурност. Самият Зеленски планира да се срещне със служители на екипа на Доналд Тръмп, европейски официални лица и представители на други страни, за да обсъдят условията за прекратяване на войната.

ДИРЕКТОРИ НА ЕЗИКОВИ ГИМНАЗИИ: УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ БЯГАТ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ, ЩЕ ТРЯБВА ДА УВОЛНЯВАМЕ УЧИТЕЛИ

Преди дни стана ясно, че Министерството на образованието и науката готви драстично ограничаване на изучаването на чужди езици в училищата за сметка на приоритетно обучение по математика.

СТРЕЛБА С ЖЕРТВИ В УНИВЕРСИТЕТ В САЩ, ИЗДИРВАТ НАПАДАТЕЛЯ

Нападателят, който в събота простреля смъртоносно двама души в университета “Браун“ в Провидънс, щата Роуд Айлънд, все още се издирва от полицията и ФБР, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Кметът на града Брет Смайли каза, че ранените при нападението са девет, от които осем в критично състояние, докато деветият е без опасност за живота. Заместник-началникът на полицията в Провидънс Тимъти О’Хара заяви, че заподозреният е мъж, вероятно между 30 и 40 години, облечен в черно, който за последен път е бил видян да напуска сградата, където е станала стрелбата. Той е стрелял в учебна зала. Президентът на университета Кристина Паксън каза, че ѝ е било съобщено, че всички загинали са студенти. Издирват го най-малко 400 полицаи.

ЛЮБОМИР ДАЦОВ: БЮДЖЕТЪТ Е КОТЕЛ, ПОМПАТ ПАРАТА, А НЯМА ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН

"Бюджетът стигна до крайна точка. Той е като котел под пара, в който се помпа пара, без да има клапан за изпускане на налягането. В момента налягането в бюджета е на критична точка". Това каза по БНР бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов."Ако не направиш тези промени, бюджетът стигна до една крайна точка.Всички хора, които дават съвети да продължим да помпаме парата, без да управляваме този процес, ще доведе до взрив. За да се стигне до това състояние на бюджета, видимо в него има нарушени пропорции, недействащи системи",категоричен бе той.

КАЗУС В ЧИКАГО: БЪЛГАРЩИНАТА СЕ ПРЕВЪРНА В ПОЛИТИКА С АТАКА СРЕЩУ КОНСУЛА НИ

След възникването на казуса с Малко българско училище (МБУ) в Чикаго, който излезе в информационната сфера заради неговата директорка Живка Бубалова-Петрова, Аctualno.com разговаря с редица представители на българската общност и директори на български неделни училища в Чикаго и от техния разказ изглежда, че казусът има по-дълбоки корени и причини и че проблемът не е само между МБУ и консула. Връзка с партията на Цветан Цветанов "Републиканци за България", черна кампания срещу другите български училища и бизнеси, нарушение както на българското, така и на американското законодателство, обсебване на 24 май, мания за величие, но и отравяне на климата в българската общност - това са само част от твърденията по адрес на Малко българско училище (МБУ) в Чикаго и неговата директорка. А твърденията показват, че не само българският консул е бил обект на нападките на училището, но и защо той е проблем за директорката.