Ако някой около нас припадне, в никакъв случай не трябва да допускаме тези грешки

Припадъкът е сравнително често срещано явление. Обикновено се случва, когато получим неочаквана новина, като симптом на някакъв вътрешен проблем или поради друга конкретна причина. Въпреки това е важно да знаем как трябва да реагираме и какво трябва и не трябва да правим, за да може човекът да преодолее припадъка без проблеми. По принцип припадъкът не е сериозен проблем, но е важно да се следват правилните стъпки.

Какво да направим, когато някой припадне

Снимка: iStock

Когато забележим, че някой припада, трябва да сме подготвени да реагираме адекватно и да помогнем на човека да се възстанови нормално.

Първото и най-важно нещо, което трябва да направим, е да проверим дали човекът все още диша. Ако забележим, че това не се случва, е наложително да се обадим веднага на спешната помощ, тъй като най-вероятно имаме работа с много сериозна ситуация. Важно е и в какво положение е тялото на припадналия. В идеалния случай той трябва да бъде поставен по гръб на безопасно място или на една страна, в случай че повърне. Трябва да се опитаме да повдигнем краката му на около 30 см над нивото на сърцето, за да подобрим притока на кръв към мозъка.

Ако човекът носи стегнати дрехи, добре е да се опитаме да ги разхлабим. Не е задължително да са стегнати дрехи, а може да са яката на ризата, коланът или вратовръзката. Трябва да се опитаме да проверим дали човекът има пулс. Най-важното е да запазим спокойствие и да държим пациента на тихо и проветриво място.

Най-често срещаните грешки

Снимка: iStock

Нормално е, когато се сблъскаме с подобна ситуация, да блокираме или да се парализираме. Не трябва обаче да стоим бездейни, чакайки ситуацията да "отмине". Не е препоръчително също така да преместваме припадналия човек рязко, особено ако е паднал сериозно и се е ударил. Ако припадналият се събуди, опитайте се да го изправите бавно, за да не припадне отново. Освен това е важно да се опитате да му оставите място да диша, ако има други хора наоколо, като се опитвате да не се струпвате около пострадалия.

Една от най-големите грешки е бездействието - да останем парализирани в такива ситуации; професионалистите настояват за важността на основната първа помощ (да знаете какво представлява и да я прилагате), за да действате правилно и да осигурите благосъстоянието на засегнатото лице, докато пристигне професионална помощ. Много е важно да разберете, че оказването на тази помощ в такива моменти е от съществено значение, за да може жертвата да преодолее състоянието си, а медицинските специалисти да имат по-лека задача и да могат да решат проблема незабавно, пише "Marca".