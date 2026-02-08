20 години по-късно: Тервел Замфиров донесе медал на България от Зимни олимпийски игри след фотофиниш!

Тервел Замфиров завоюва бронзов медал в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпийски игри в Милано-Кортина! В битка за отличието българинът победи драматично словенеца Тим Мастнак с фотофиниш. Това е първи медал за страната ни от Зимни олимпийски игри от среброто на Евгения Раданова в шорттрека на Игрите в Торино 2006. Другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна на осминафиналите.

20-годишният дебютант на Зимни игри беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор срещу 12-ия от пресявките Елиас Хубер (Германия). Българинът тръгна по по-бързото синьо трасе и в горната част натрупа преднина от почти половин секунда. Съперникът опита да догони и в края беше близо, но Замфиров удържа с много малко и продължава в борбата за медалите.

На четвъртфиналите Тервел Замфиров даде български реванш на Годе и го елиминира в директен директен сблъсък само с 3 стотни от секундата след много равностойно каране. На 1/2-финалите родният талант премери сили с ветерана Санкюм Ким от Република Корея. Замфиров поведе убедително, но в края допусна обрат и загуби с над 20 стотни.

Опитният 36-годишен Радослав Янков, 13-и от пресявките по-рано днес, кара по червеното трасе срещу четвъртия Арно Годе (Канада) на 1/8-финалите. Двубоят беше много равностоен, но в крайна сметка Годе спечели само с 11 стотни от секундата.

