Любопитно:

20 години по-късно: Тервел Замфиров донесе медал на България от Зимни олимпийски игри след фотофиниш!

08 февруари 2026, 15:44 часа 500 прочитания 0 коментара
20 години по-късно: Тервел Замфиров донесе медал на България от Зимни олимпийски игри след фотофиниш!

Тервел Замфиров завоюва бронзов медал в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпийски игри в Милано-КортинаВ битка за отличието българинът победи драматично словенеца Тим Мастнак  с фотофиниш. Това е първи медал за страната ни от Зимни олимпийски игри от среброто на Евгения Раданова в шорттрека на Игрите в Торино 2006. Другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна на осминафиналите.

Тервел Замфиров грабна бронз на Зимните олимпийски игри 2026!

20-годишният дебютант на Зимни игри беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор срещу 12-ия от пресявките Елиас Хубер (Германия). Българинът тръгна по по-бързото синьо трасе и в горната част натрупа преднина от почти половин секунда. Съперникът опита да догони и в края беше близо, но Замфиров удържа с много малко и продължава в борбата за медалите.

Тервел Замфиров

На четвъртфиналите Тервел Замфиров даде български реванш на Годе и го елиминира в директен директен сблъсък само с 3 стотни от секундата след много равностойно каране. На 1/2-финалите родният талант премери сили с ветерана Санкюм Ким от Република Корея. Замфиров поведе убедително, но в края допусна обрат и загуби с над 20 стотни.

Опитният 36-годишен Радослав Янков, 13-и от пресявките по-рано днес, кара по червеното трасе срещу четвъртия Арно Годе (Канада) на 1/8-финалите. Двубоят беше много равностоен, но в крайна сметка Годе спечели само с 11 стотни от секундата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: На две стотни от класиране: Малена Замфирова отпадна на осминафинал на Олимпийските игри в в Милано - Кортина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
сноуборд Зимни Олимпийски игри Тервел Замфиров Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес