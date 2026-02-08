Рекордна аномалия в Балтийско море: Нещо, невиждано повече от 100 години

В Балтийско море е регистрирало рекордно плитководство, като нивата на водата са спаднали с десетки сантиметри. Подобно явление не е наблюдавано от над 100 години. Ето какво точно са установили учените.

Рекордна аномалия в Балтийско море

Балтийско море регистрира рекордно ниски нива на водата - най-ниските, наблюдавани от повече от век. Според измерванията, морското равнище тази седмица е спаднало до най-ниското си ниво от 1886 г. насам поради постоянен източен вятър. Това съобщи изданието Delfi.en. Най-значителният спад е регистриран на Оландските острови, където нивата на водата са били със 72 сантиметра под средните, което е нов рекорд от началото на воденето на записи през 1924 г.

Подобна е ситуацията и на латвийското крайбрежие. Според Латвийския център за околна среда, геология и метеорология, морското равнище е спаднало до приблизително 65 сантиметра под националната скала за надморска височина. В Лиепая и Вентспилс показанията се приближават до исторически ниски нива: по-ниски стойности са регистрирани там само през 1937 г. и 1978 г.

В Рижския залив нивата на водата също остават изключително ниски. Въпреки че са били с 10-20 сантиметра по-ниски в края на януари 2010 г. и 2014 г., абсолютно най-ниското ниво в залива, откакто започват да се водят записи, е било през 1959 г.

Метеоролозите предупреждават, че ако източният вятър продължи, нивото на водата в Балтийско море може да спадне с още няколко сантиметра. Същевременно експертите отбелязват, че подобни условия биха могли да бъдат полезни за здравето на морето. С изместването на вятъра на запад, по-чиста, по-солена и по-богат на кислород вода от Северно море ще се влее в Балтийско море. Последният път, когато такъв значителен приток е регистриран през 2014 г.

Поради ниските нива на водата, Естонската агенция за опазване на околната среда поддържа предупреждение относно трудни условия за корабоплаване в Рижския залив и между естонските острови. Подобни предупреждения са в сила и за крайбрежието на Финландия.

Освен това, площта на леда в Балтийско море в момента е най-голямата от 2018 г. насам. През следващите седмици се очаква площта на леда да достигне най-голямата си площ от 2011 г. насам.

