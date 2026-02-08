Войната в Украйна:

България се класира в топ 16 на смесената щафета по биатлон в Милано и Кортина 2026

България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и изминаха трасето за 1:07:46.0 час. Титлата завоюваха състезателите на Франция с 1:04:15.5 час и 7 допълнителни патрона след силен последен пост на Жулия Симон. Домакините Италия заеха втората позиция. Бронзът отиде при Германия.

Тодев на първи пост се нуждаеше от четири патрона, след него Илиев - от шест, а на трети пост Христова само от два и предаде 15-а. Накрая Тодорова на първата си стрелба използва три патрона, след което на втората повали всичките мишени и финишира 16-а.

Милена Тодорова

Симон стартира с преднина от почти 20 секунди след лидерката на Световната купа Лу Жанмоно след по-ранните постове на Ерик Перо и Кентин Фийон Майе. Симон уцели всичките 10 мишени, за да спечели златото с 25.8 секунди пред домакините Италия в състав Томазо Джакомел, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Витоци. Бронзът отиде при Германия, чиято най-добра състезателка и носителка на Световната купа Франциска Пройс пропусна второто място, след като влезе в наказателна обиколка на последната стрелба.

Четвъртият тим бяха победителите от 2022 година Норвегия, които пропуснаха медала, след като Марен Киркаейде направи два наказателни рунда. В топ 6 са още щафетите на Швеция и Финландия, а шведите също допуснаха две наказателни обиколки.

