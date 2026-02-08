Войната в Украйна:

На две стотни от класиране: Малена Замфирова отпадна на осминафинал на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Малена Замфирова отпадна драматично на осминафиналите в паралелния гигантски слалом от програмата на аплийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина. 16-годишната Замфирова, която даде десети време в квалификациите тази сутрин, загуби само с 2 стотни от секундата в първия кръг на директните елиминациите от Рамона Терезия Хофмайстер (Германия).

Хофмайстер, четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Олимпиадата в Пьончан 2018, имаше предимството да избира трасето и тя взе по-бързата синя писта. Сблъсъкът започна равностойно, след което Замфирова  отвори малко повече един от завоите в средата на дистанцията, с което германката взе предимство. Младата българка навакса и в последните метри двете се движеха една до друга, но в крайна сметка Хофмайстер триумфира с минимална разлика.

Защитаващата титлите си от Пьончан 2018 и Пекин 2022 Естер Ледецка (Чехия) продължи доминантното си представяне с убедителен успех срещу Клаудия Рийглер (Австрия) с 1.13 секунда преднина.

По-рано Малена Замфирова преодоля квалификациите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на зимните Игри в Милано-Кортина. 16-годишната Замфирова преодоля двата манша от пресявките в "Сноу Парк" в Ливиньо с общо време 1:34.29 и се класира за осминафиналите в олимпийския си дебют. Талантливата българка допусна някои неточности по нетрадиционно дългото и много твърдо 635-метровото трасе с 30 завиващи врати и се нареди 10-а.

На състезанието присъства и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, а сред зрителите беше и майката на Малена Замфирова - Доротея.

