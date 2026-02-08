Оставката на Румен Радев:

Локо Пловдив удари "децата" на Славия, Добруджа даде заявка, че ще се бори до последно в Първа лига

08 февруари 2026, 17:08 часа 244 прочитания 0 коментара

Локомотив Пловдив победи с 2:0 като гост Славия в двубой от 20-ия кръг от Първа лига. Жулиен Лами и Севи Идриз бяха точни за "железничарите". Загубата е първа за "белите" в шампионата от 15 септември миналата година, докато пловдивчани остават на шесто място в класирането с 32 точки. Славия е на седма позиция в родния елит с 28 точки.

Лами и Идриз носят победата на Локо Пловдив

В първия четвърт час двата отбора не успяха да създадат сериозни голови положения. В 26-ата минута Жулиен Лами можеше да се разпише, но вратарят Леви Нтумба се справи със ситуацията. Пловдивчани поведоха в резултата след бърза контра в 30-ата минута. Каталин Иту напредна и стреля към далечния ъгъл, но Нтумба отрази шута му. При добавката Лами прати топката в празната врата на "белите".

Локомотив Пловдив

Домакините опитаха да върнат гола. Удар на Кристиян Балов обаче беше спасен от Боян Милосавлйевич. Втората част започна с опит за попадение на Илиян Стефанов, а в 58-ата минута Севи Идриз при нова контра беше изведен сам срещу Нтумба и реализира втория гол във вратата на Славия. Пет минути след това Стефанов свали топката за Марко Милетич, който не успя да вкара в полза на столичани.

Добруджа разгроми Септември

По-рано през деня Добруджа победи като домакин Септември София с 3:0 в мач от 20-ия кръг на Първа лига. Дебют начело на добруджанци направи Ясен Петров. Попаденията бяха дело на Вашко Оливейра, Матеуш Леони и Томаш Силва.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Славия Локомотив Пловдив Добруджа Първа лига Септември София
