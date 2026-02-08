Учен откри следи от древна цивилизация, оставила структури и пирамиди по света

Ученият Матю Лакроа успя да открие следи от древна глобална цивилизация, за която се твърди, че е съществувала много преди известните исторически епохи и е оставила символи и архитектурни структури по целия свят, кодиращи знания за структурата на Вселената и произхода на човека. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Откритието на изследователя Матю Лакроа за древна цивилизация

Независимият изследовател Матю Лакроа съобщи, че е открил повтарящи се мотиви в древни паметници, разпръснати по различни континенти: от Турция до Египет, Южна Америка и Камбоджа. Тези елементи включват големи Т-образни каменни образувания, тристепенни вдлъбнатини, стъпаловидни пирамиди, обърнати пирамиди, изображения на лъвове и сложни геометрични символи.

Той е уверен, че появата на подобни форми в независими култури не е могла да бъде случайна и показва един-единствен източник на знания, а не отделно развитие.

Над 100 неизвестни структури на изчезнала цивилизация са открити в Перу

Изследователят е на мнение, че центърът на тази древна цивилизация е бил районът на езерото Ван в Източна Турция, известен като Йонисус. Според него именно там за първи път са се появили архитектурни и символични модели, които по-късно са се разпространили на други континенти. Лакроа особено подчертава значението на релефа в Кефкалеси – базалтови каменни резби, съдържащи концентрация на символи, подобни на тези, открити в Гиза и Тиуанако. Според изследователя именно това място ни позволява да реконструираме глобален архитектурен и символичен модел.

Лакроа също така твърди, че някои египетски паметници, по-специално Сфинксът и пирамидите на Хефрен и Менкаур, може да са много по-стари от общоприетите дати. Използвайки астрономически изчисления, по-специално прецесията на земната ос и ориентацията на Сфинкса спрямо съзвездието Лъв, той датира първоначалния им вид на приблизително 38 000 години, което съвпада с датирането на Йонида. Лакроа предполага, че Сфинксът първоначално е имал вида на лъв и по-късно е бил преобразен, за да наподобява лицето на фараон.

Централно място в неговата интерпретация заема концепцията за „космограмата“ – древен геометричен модел, който според него отразява многопластовата структура на реалността: подземния свят, физическия свят и небесните сфери, свързани от централна ос. Лакроа вярва, че символите и архитектурните структури са създадени, за да предадат на потомството знания за човешката природа, връзката с космоса и хармонията с вселената.

Коя се смята за най-старата цивилизация в света?

Изследователят отбелязва, че подобни мотиви се повтарят в южноамериканската архитектура, особено в комплексите Тиуанако и Пума Пунку. Той твърди, че разположението на храмовете и подредбата на стъпаловидни пирамиди в тези региони отразяват тези на египетските структури, което според Лакроа потвърждава съществуването на една единствена праисторическа цивилизация.

В същото време академичната общност не подкрепя тези твърдения. Учените отбелязват, че паметниците от езерото Ван датират от Урарту и други по-късни периоди и че доказателства за глобална цивилизация преди ледниковия период не са документирани в рецензирани изследвания.

Лакроа е убеден, че съвременният човек е загубил връзка със знанията, оставени от тази цивилизация, и вярва, че откритите символи и архитектурни структури са своеобразен код, който съхранява фундаментални знания за Вселената и мястото на човека в нея.

Прочетете също: Oткриха 35 000-годишно общество, използващо модерни технологии