08 февруари 2026, 17:16 часа 199 прочитания 0 коментара
В исторически мач: България загуби от Белгия за Купа "Дейвис"

България загуби от Белгия в историческия си първи сблъсък от Световната група на Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. В третия двубой от програмата Александър Донски и Пьотър Нестеров отстъпиха с 0:2 сета на тандема Сандер Жил и Йоран Флийген. По този начин "червените дяволи" се наложиха в общия резултат с 3:0 победи в зала "Колодрума" в Пловдив.

Мачът на двойки бе изключително равностоен и предложи два тайбрека, в които обаче белгийците използваха своя опит, за да наложат волята си след 7:6(5), 7:6(3) за малко повече от два часа игра. При 2:1 в началото на срещата българите имаха възможност да пробият подаването на Белгия, но я пропуснаха и сетът вървеше безпроблемно за сервиращите до 5:5. Тогава белгийците на свой ред стигнаха до четири шанса за пробив. На сервис на Пьотр Нестеров обаче българският тандем успя да ги отрази и последва тайбрек. В него гостите поведоха с 6:5, а тогава Нестеров допусна двойна грешка и първата част отиде на сметката на Жил и Флийген.

Във втория сет двете двойки си размениха по два пробива, за да се стигне отново до 6:6. Така и втората част влезе в тайбрек, а него белгийците бяха по-концентрирани в ключовите моменти, за да затворят мача със 7:3. По този начин България отстъпи в сблъсъка, след като в събота Александър Василев и Илиян Радулов допуснаха поражения на сингъл съответно от Рафаел Колиньон и Александър Блокс.

Въпреки крайния успех на белгийците, ще се изиграе и още един мач на сингъл между Иван Иванов и Рафаел Колиньон. Така националният отбор на България ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

Джем Юмеров
