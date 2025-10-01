Каква е разликата между пиар и реклама?

Спорът между маркетолозите и PR-специалистите по темата, обозначена в заглавието, е от категорията на вечните. Първите приемат, че PR е само един елемент от маркетинговата стратегия. Вторите вярват, че се занимават с отделен и твърде специфичен вид дейност, незасегната от рекламата.

Всъщност дигиталната сфера е сляла двете области и сега те са взаимозависими. Ако един бизнес иска да продава ефективно, трябва да развива както PR, така и реклама. Например, ако продажбите са ябълки, то PR - връзките с обществеността, са торовете, а рекламното послание са семената, от които ябълките ще пораснат.

Първо, нека изясним понятията.

PR (от английски „Public Relations“) е създаването на взаимоотношения между компания или физическо лице и различни обществени групи: клиенти, партньори, инвеститори, служители, потребители, правителство, журналисти и лидери на общественото мнение. Основната цел е ефективно изграждане на комуникации за създаване на благоприятен имидж.

Рекламата е разпространение на информация за привличане на вниманието към компания, човек, продукт или услуга. Най-често основната цел е привличането на клиент, който ще извърши целенасочено действие.

Но нещата не са толкова прости.

Прилики

PR и рекламата са два ключови маркетингови инструмента. И двата целят да привлекат и задържат целева аудитория, но има редица прилики и разлики между тях.

Главната прилика е самият комуникационен процес. От едната страна на комуникацията е компанията, а от другата - абстрактна аудитория. Първата се стреми да предаде определено послание, за да предизвика действие от втората.

Други сходства са следните:

1. Подобни комуникационни канали

PR и рекламата използват подобни комуникационни канали. Дадена фирма, например, поставя рекламни банери и публикува статии за благотворителни събити. Целите са различни, но видът платформа – медия, е подходящ и за двете. Затова една компания може едновременно да поставя рекламни и PR-съобщения на един и същ уебсайт.

2. Пласиране

И двете стратегии са ефективни за пласиране на стоки и услуги. Освен това, те често се прилагат едновременно, за да се увеличи максимално маркетинговото въздействие. PR подготвя почвата и изгражда лоялност, докато рекламата монетизира тази лоялност и генерира директни продажби.

3. Разпознаваемостта на марката

Рекламата прави това чрез кратки, агресивни и многобройни контакти: публикации в социалните медии, push-известия и бюлетини.

PR постига това чрез редки, но ангажиращи събития: специални проекти, благотворителни събития и конференции. Всички с една и съща цел: разпознаваемост и осведоменост за марката.

4. Насоченост към масова аудитория

Рекламата и PR осигуряват широко покритие, което означава, че хиляди хора узнават за компанията едновременно. Разликата е, че рекламата сегментира аудиторията по интереси към покупката, докато PR я сегментира по място в социалната йерархия.

Разлики

Ключовата разлика е целта на комуникацията.

Рекламата е насочена към незабавно взаимодействие: нейното виждане (чуване) води до действие (посещение на уебсайт, оценка на продукт, правене на поръчка или абониране за общност). Еднократно рекламно взаимодействие често е достатъчно, за да може клиентът да направи покупка.

PR работи по различен начин. Това е дългосрочна информационна стратегия - основата за дълготраен имидж, гарантиращ, че аудиторията остава на една ръка разстояние. Целта е положително мнение, което едва след известно време може да доведе до покупка. Продажбата тук не е резултат, а по-скоро приятно следствие.

Даден бранд, например, организира и спонсорира много състезания в екстремни спортове: състезания, колоездене, футбол и моторни спортове. Марката показва логото си на всички тези събития. В съзнанието тя е силно свързана с любимото хоби. Победите и адреналинът създават привързаност към продукта, правейки го част от спортната среда и историята на всяка спортна активност. В резултат на това разходите за привличане на потенциални клиенти се намаляват. Такъв тип клиент вече не се нуждае от реклама: той просто идва в магазина и купува нещо, което е виждал много пъти по пистите и стадионите.

