Най-важните новини за деня: 10 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 декември 2025 г.

"ВЪН ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ ОТ ВЛАСТТА": ХИЛЯДИ НА ПРОТЕСТ В СОФИЯ (ВИДЕО-НА ЖИВО)

Пореден масов протест ще събере граждани на площад "Независимост" тази вечер от 18:00 часа под мотото "Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта". Денят вече започна с напрежение – парламентът обсъждаше повече от 4 часа внесения от "Продължаваме промяната - Демократична България" вот на недоверие заради икономическата политика на кабинета. От разискванията стана ясно, че четирите партии, стоящи зад управлението, ще гласуват против свалянето на правителството.

"ДЪРЖАВАТА Е НАША, А НЕ ТЯХНА": МАСОВИ ПРОТЕСТИ СРЕЩУ ВЛАСТТА В ЦЯЛАТА СТРАНА (ВИДЕО)

Освен в центъра на София, хиляди протестират срещу правителството в цялата страна. Демонстрации се провеждат в редица градове у нас.

ПП-ДБ СЕ ЗАКАНИХА С ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ ПРОТЕСТ, АКО ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ БЪДЕ ГЛАСУВАНА НА 11 ДЕКЕМВРИ (ВИДЕО)

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов призоваха за оставка на правителството на ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП, подкрепяно от "ДПС-Ново начало". Пред десетки хиляди протестиращи в София на 10 декември те обявиха, че с това мащабно събитие гражданите вече са взели оставката на кабинета. Лидерите на ПП-ДБ се заканиха и с нов, още по-голям протест, ако властта оцелее след утрешния (11 декември) вот на недоверие в Народното събрание.

БОРИСОВ: СЛЕД 1 ЯНУАРИ ЩЕ ГОВОРЯ ЗА ОСТАВКИ (ВИДЕО)

"След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести и за каквото и да било. Това е изключитено важна задача и искам да я довърша до края", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента на фона на протестите срещу бюджет 2026 г. и на фона на внесения вот на недоверие срещу кабинета. Той подчерта, че партньорите в кабинета ще бъдат консолидирани не на инат, а до влизане на страната в еврозоната.

"ЧУВАМЕ ГЛАСА НА ОБЩЕСТВОТО": ЖЕЛЯЗКОВ ПОИСКА ДА СЕ ПРОТЕСТИРА МИРНО

"Беше важно да присъстваме на дебатите по вота на недоверие, за да може всички мотиви, независимо основателни или не, да бъдат чути и да бъдат адресирани правилно анализите, изводите и политиките. Апелирам да се протестира мирно, спокойно, да се спазват правата на всички - на полицаите, които ще изпълняват своите служебни задължения, на други групи, които ще протестират, независимо от различията ни."

"НИЕ СМЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА" И "НЕ НИ ХАРЕСВА ПРАВИТЕЛСТВОТО": МИТИНГИТЕ В ПОДКРЕПА НА ПЕЕВСКИ НЕ ПРОТЕКОХА ПО ПЛАН (СНИМКИ И ВИДЕО)

Така наречените контрапротести, организирани в 24 града в страната от "ДПС - Ново начало" не протекоха по план навсякъде. Причината - сред организираните тълпи от хора, които бяха представяни като спонтанно митингуващи в подкрепа на лидера си Делян Пеевски всъщност не всички знаеха причината да са на площада. В социалните мрежи се споделиха стотици видеа, показващи разнообразни протестиращи срещу еврото, срещу корупцията, срещу правителството и срещу "омразата", макар самите те да декларираха, че никой не ги мрази. На нито един от митингите не се появи организаторът им Пеевски.

"ВРЕШЕ И КИПЕШЕ В БОТЕВГРАД": КМЕТЪТ ОБЯСНИ ЗАЩО ЗАБРАНИ МИТИНГА НА ДПС-НОВО НАЧАЛО

"Няма законова причина да не бъде проведен митинг, но съгласно Закона за забрана на митингите и манифестациите в член 12 е регламентирано в какви случай може да бъде забранено. Има опасност от застрашаване на обществения ред". Това заяви пред bTV кметът на Ботевград Иван Гавалюгов за забранения митинг на ДПС-Ново начало в града. Още: С много поздрави, но без Пеевски: Митингите на ДПС срещу омразата (ОБЗОР)

"ВЛАСТТА ВЕЧЕ СТЕ Я ЗАГУБИЛИ": НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ДЕБАТА ПО ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ

В четвъртък от 13:30 ч. Народното събрание ще гласува шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Искането е внесено от "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС и МЕЧ с аргумента за "провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България", както е записано в мотивите.

"АЗ ПРОТЕСТИРАМ": МЕДСЕСТРИТЕ ОБИДЕНИ НА ВЛАСТТА, ЧЕ ГИ ИЗРАВНЯВАТ СЪС ЗАПЛАТИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

"Довечера може да отидат на протест всички, които искат да стачкуват. Асоциацията организира свой собствен протест, защото ни бяха орязани парите, които ни бяха обещани. Нашият протест не е политически, а излизаме на протест, защото се чувстваме излъгани и пренебрегнати". Това заяви пред bTV Диана Георгиева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Още: "Ако не ни чуят, денят X наближава и спираме работа": Медицинските сестри заплашиха правителството

ОЩЕ ОТ СЪЩОТО, НО ПО-ЛОШО: Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК (ВИДЕО)

Още от същото, но по-лошо. Така в предването Студио Actualno определи новия бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Стойчо Кацаров, депутат в две народни събрания, министър на здравеопазването в две служебни правителства, заместник-министър на здравеопазването в кабинета на Иван Костов и създател и председател на Центъра за защита правата в здравеопазването. Той отговори на въпроса с какво е по-различен от изтегления и от миналогодишния, новият бюджет на НЗОК, освен че в него ги няма тези 260 милиона евро за младите лекари и медицинските специалисти: “Разликата е в това, което казахте. Тези 260 милиона евро са премахнати, както са премахнати и въведените с предишния вариант за законопроект на здравната каса минимални възнаграждения за сестри, акушерки, лекари и лекари без специалност. Това е разликата.

НЕ СЕ ПРОДАВАМЕ: УКРАИНСКИ ОТГОВОР НА ЛИЦЕМЕРИЕТО НА САЩ. РУСИЯ Е ПРЕВЗЕЛА 0,77% ОТ УКРАЙНА ПРЕЗ 2025 Г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Нашата земя и нашият суверенитет не се продават. Това не коледен базар или някакъв сенчест пазар. Русия иска Украйна да капитулира – ще получите дупката на геврека, а не Украйна". Това заяви украинският постоянен представител в ООН Андрий Мелник – и то на най-големия дипломатически подиум. Думите на Мелник със сигурност не са самоинициатива – те са изглежда ясен знак, че днес, 10 декември, украинският президент Володимир Зеленски ще върне на американския си колега Доналд Тръмп план за мир, в който Украйна не е съгласна да предаде без бой Донбас.

ЗЕМЯ, АРМИЯ, ГАРАНЦИИ: МИРНИЯТ ПЛАН, КОЙТО САЩ, УКРАЙНА И ЕВРОПА ОБСЪЖДАТ

САЩ, Украйна и европейските партньори обсъждат нов мирен план, който се състои от 20 точки. Предложението е разделено на три документа - самата рамка за мир, дългосрочни гаранции за сигурност и план за икономическо възстановяване на нападнатата от Русия страна след войната. По цялата линия на прекратяване на огъня, от Донецка област до Херсон, ще бъде създадена демилитаризирана зона, предвижда проектопредложението. Зад нея ще има по-дълбока буферна зона, в която ще бъдат забранени тежките оръжия, съобщава The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

СИВИЯТ КАРДИНАЛ НА ТРЪМП: ПЛАНЪТ МУ ЗА УКРАЙНА НЯМА ДА СЛОЖИ КРАЙ НА ВОЙНАТА

Ястребите в Конгреса и техните съюзници в мейнстрийм медии тръгнаха по "бойната пътека на войната" срещу 28-точковия мирен план за Украйна на администрацията на Доналд Тръмп, наричайки го "списък с желания на Русия". Водеща в MSNBC го определи като доказателство, че "външната политика на САЩ се ръководи от Кремъл", пише The American Conservative. Реториката се излъчваше широко по кабелните телевизии, без почти никакъв анализ на самия документ, който трудно може да бъде определен като едностранна победа за Москва.

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ОТКАЗА МИЛИОНИ, ЗА ДА СЕ БИЕ ЗА РОДИНАТА СИ

