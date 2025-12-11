Войната в Украйна:

Арсенал продължава безгрешния си марш, но действащият шампион се издъни в Шампионска лига! (РЕЗУЛТАТИ)

Лидерът в английската Висша лига Арсенал продължава безпогрешното си представяне и в Шампионска лига! "Артилеристите" надвиха белгийския Брюж с 3:0 като гост в среща от 6-ия кръг на основната фаза на турнира на УЕФА, записвайки шести пореден успех. С това тимът на Микел Артета оглавява еднолично класирането и увеличи преднината си пред действащия европейски шампион Пари Сен Жермен, който пък допусна грешна стъпка при визитата си на Атлетик Билбао.

Арсенал разби Брюж, ПСЖ "спука топката" в Билбао

Чуквунонсо Мадуеке откри за Арсенал още в средата на първото полувреме, а в началото на втората част отново той удвои аванса на "топчиите". В 56-ата минута и Габриел Мартинели успя да се разпише, за да подсигури победата на гостите. В класирането Арсенал е лидер с пълен актив от 18 точки - с три пункта пред втория Байерн Мюнхен, който претърпя загуба от лондончани в миналия кръг, но си свърши работата в този кръг.

На трето място идва именно тимът на ПСЖ, който има 13 пункта, но не успя да спечели гостуването си на Билбао след равенство 0:0. Парижани тотално доминираха в мача, като владееха много повече топката и създадоха множество опасни ситуации за гол, но не успяха да вкарат. До четвъртото място пък се изкачи Манчестър Сити, който обърна Реал Мадрид на "Бернабеу" в голямото дерби от кръга. 

Резултати в Шампионска лига - 10 декември 2025 г.

  • Виляреал 2:3 Копенхаген
  • Карабах 2:4 Аякс
  • Атлетик Билбао 0:0 ПСЖ
  • Байер Леверкузен 2:2 Нюкасъл
  • Бенфика 2:0 Наполи
  • Дортмунд 2:2 Бодьо/Глимт
  • Клуб Брюж 0:3 Арсенал
  • Реал Мадрид 1:2 Манчестър Сити
  • Ювентус 2:0 Пафос
