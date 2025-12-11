Спорт:

Мощен взрив разтърси Воронеж, твърдения за удар от руска ПВО ракета (ВИДЕО)

11 декември 2025, 00:22 часа 250 прочитания 0 коментара
Няколко многоетажни сгради пострадаха след взрив в руския Воронеж. Предварителните данни сочат, че ракета или дрон е поразил града. В социалните мрежи се появиха съобщения, че инцидентът е причинен от ракета на руската противовъздушна отбрана, която е била активирана в опит да отблъсне украински дронове.

В града се е чул силен взрив. Някои квартали сега са изправени пред прекъсване на електричеството и водоснабдяването. Руски източници твърдят, че техните сили за противовъздушна отбрана са свалили 17 ракети. Информацията за пострадалите се уточнява.

„Към момента е известно, че отломки от стъкла и някои конструкции са повредили няколко многоетажни жилищни сгради в лявата част на Воронеж. На мястото са линейки, работят оперативните служби. Огледът на територията продължава“, написа губернатор Гусев.

Абонат на Телеграм канала ASTRA съобщи, че в една от сградите е затрупано стълбището и спасителите за момента не могат да стигнат до горните етажи. Прозорците на сградата са изпочупени. На място дежурят линейки, работят оперативните служби. Също така се съобщава, че повече от 16 улици в града са останали без ток. За жителите е организиран пункт за временно настаняване в образователна институция, съобщи губернатор Гусев.

Освен това отломките са повредили технологични елементи на топлофикационните мрежи. В редица многофамилни жилищни сгради в лявата част на града и в няколко сгради в дясната част може да се наблюдава понижение на температурата на топлоносителя, специалистите вече извършват възстановителни работи“, написа губернаторът.

Същевременно стана ясно, че след украинска атака без електричество е останал част от руския Белгород. Съобщава се и за повредена сграда и щети по два автомобила.

