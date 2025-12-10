Не му стигат протестите, ами и Реал загуби: Тежка вечер за Борисов, а утрото не изглежда по-добро

Бойко Борисов едва ли е посетил и тази вечер протестите срещу правителството в столицата - и навярно не заради "народната любов", а защото Реал Мадрид отново играеше в Шампионска лига. За разлика от края на ноември, когато Реал зарадва Борисов с победа в Шампионска лига, този път "кралете" претърпяха загуба от Манчестър Сити с 1:2 като гост в среща от 6-ия кръг на основната фаза на турнира на УЕФА. Сега, не стига, че Реал падна, но и протестите бяха още по-масови от миналите. А изглежда, че утрото няма да е по-добро - със задаващия се вот на недоверие, с който може да падне и правителството...

Манчестър Сити обърна Реал Мадрид на "Бернабеу"

Фокусирайки се обаче върху случилото се на футболния терен, трябва да се отбележи, че Манчестър Сити превъзхождаше Реал Мадрид и заслужено се поздрави с успеха, макар и да се нуждаеше от обрат за него. Още в третата минута "белия балет" получи дузпа, но след намесата на ВАР се видя, че нарушението е извън пеналтерията. В следващите минути играта се изравни, като в 28' Реал откри резултата след бърза атака и извеждащо подаване от Джуд Белингам, който намери Родриго, а той с удар по диагонала преодоля Джанлуиджи Донарума.

Ерлинг Холанд вкара от дузпа

Само седем минути по-късно обаче Сити хвана отбраната на Реал неподготвена при статично положение. След центриране от корнер се стигна до удар към вратата на Тибо Куртоа, който спаси, но при добавката Нико О'Райли вкара от непосредствена близост. В края на полувремето пък бе отсъдена дузпа в полза на Реал за нарушение на Антонио Рюдигер, а Ерлинг Холанд бе точен от бялата точка. Малко след това норвежкият голмайстор можеше пак да вкара, но Тибо Куртоа блесна с чудесна намеса, а секунда по-късно отрази нов удар от противниковия отбор.

Винисиус профука няколко положения да изравни

През втората част Реал Мадрид опита да промени хода на двубоя, но трудно стигаше до опасни ситуации пред противниковата врата. Смените на Шаби Алонсо също не дадоха особен резултат. Най-близо до гола бе Винисиус Жуниор, който пропусна две много добри ситуации в заключителните минути на мача. В 85-ата минута се откри възможност и пред влезлия от пейката Ендрик, който засече центриране с глава, но уцели гредата.

Ман Сити изпревари Реал в подреждането в Шампионска лига

Килиан Мбапе остана неизползвана резерва, като Шаби Алонсо предпочете да не рискува здравето му. Поражението не се отрази драматично на "белите", тъй като тимът запази мястото си в топ 8, заемайки седмо място с 12 точки. Сити обаче успя да изпревари испанците, като вече има 13 пункта и се нарежда четвърти. В следващия кръг Манчестър Сити гостува на Бодьо/Глимт, а Реал Мадрид домакинства на Монако - мачове, които ще се изиграят в края на месец януари.

Още спортни новини четете в Actualno.com!