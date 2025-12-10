Лайфстайл:

Стихотворение на деня, 11 декември, от Дамян Дамянов

10 декември 2025, 22:09 часа 0 коментара
Съдържание:

"Среднощна молитва"

 

Събличай се, полека се събличай

със грацията дивна на русалка!

От себе си едно след друго свличай

прикритията нежни, ала малки

на свойта плът свенлива, но греховна.

Нима е грях тъй да те гледам, мила?

Нали от този вечен грях любовен

ний всички на света сме се родили?

Нали от този "грях", така наречен,

започва всъщност нашето начало?

Ако е грях, то този грях е вечен,

безсмъртен като смъртното ти тяло.

И като моето, което те обича,

което тръпне, чака и което..

Събличай се! Полека се събличай,

греха да видя и да го усетя,

в копнежа му да изгоря докрая...

На този свят горчив и толкоз мрачен

по-сладко чудо от това не зная:

жена, която се съблича в здрача...

Дамян Дамянов

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия стихотворение Дамян Дамянов
