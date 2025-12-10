Заради липсата на реални санкции: Индийски компании отново купуват руски петрол

Четири от седемте най-големи петролни рафинерии в Индия вече отново купуват руски петрол, тъй като значителните отстъпки тласкат купувачите да търсят подобни доставки. В същото време гигантът Reliance Industries Ltd. се въздържа от руски доставки, показват данни на Bloomberg. Според източници, участващи в поръчката, държавните компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. са закупили около 10 партиди несанкциониран руски петрол, включително Urals, през последните няколко дни. Междувременно Hindustan Petroleum Corp. очаква доставка през януари, съобщиха източници, които не са били упълномощени да говорят публично.

Тези четири компании, включително Nayara Energy, която продължава да купува руски петрол дори след като попадна в черния списък на Европа, представляват малко над 60% от вноса на петрол в Индия тази година, сочат данни на аналитичната фирма Kpler. Компаниите не са отговорили на имейл запитванията, добавя изданието.

Още: В Черно море: Нов украински удар с дронове срещу кораб от руския сенчест флот (ВИДЕО)

Изданието подчертава, че Reliance доскоро беше най-големият купувач на руски петрол в Индия. Според източници, конгломератът сега избягва доставките на петрол дори по дългосрочен договор с ПАО „Роснефт“, еквивалентен на 500 000 барела на ден, стремейки се да избегне риска от нарушаване на американските или европейските санкции.

Индия е в трудна ситуация от няколко месеца, опитвайки се да запази достъпа си до евтин руски петрол и да демонстрира геополитическа независимост, като същевременно не иска да ядоса нито Вашингтон, нито Брюксел. Но докато се очаква вносът на руски петрол в Индия да намалее през следващата година – поради включването в черния списък на „Роснефт“ и „Лукойл“, се очаква търговията да продължи на по-ниско ниво.

Още: САЩ дадоха нов срок на "Лукойл" да продаде рафинерията в Бургас и всичките си активи извън Русия

Според индийските търговци, руският петрол се продава за приблизително 40-45 долара за барел. През юни, в пика на покупките за тази година, Индия внасяше над 2 милиона барела петрол на ден от Русия. Очаква се тази цифра да спадне до 1,3 милиона барела през декември, въпреки че общият обем ще се увеличи поради товари, резервирани преди въвеждането на ограниченията, а след това ще намалее през януари.

Не е ясно дали тези скромни обеми ще бъдат достатъчни, за да задоволят администрацията на Тръмп, която обвини Индия във финансиране на войната на руския президент Владимир Путин и поиска прекъсване на отношенията между двете страни. Дългоочакваното търговско споразумение между Ню Делхи и Вашингтон все още не е сключено. Reliance, който е значителен купувач на петрол, трябва да получи последната си партида петрол тип Urals на танкера Aqua Titan, който е планиран да я достави до Джамнагар на 17 декември, и след това не се очакват нови танкери. Тъй като обаче много кораби не съобщават за крайната си дестинация преди да влязат или излязат от Червено море, е възможно други товари все още да са на път, каза Сумит Ритолия, водещ анализатор по рафиниране и моделиране в Kpler. Ако Reliance не купува петрол, това ще остави значителен обем суров петрол, който Роснефт ще може да продава в други страни.

Още: Цената на застраховките на корабите в Черно море се утрои след ударите по руския сенчест флот

„Въпреки че други рафинерии могат частично да компенсират спада в количествата, е малко вероятно те да могат да запълнят напълно обемите, които Reliance успя да абсорбира в пика си“, каза Ритолия. „В този момент виждаме, че вносът на руски петрол в Индия е около 1-1,2 милиона барела на ден“, добави той.

По-малките рафинерии, сред които Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd., също напълно спряха да купуват руски петрол.

Още: Парадокс: Бензинът в САЩ вече е по-евтин от бензина в Русия