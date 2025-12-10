Италиански гранд пожела един от нападателите на Манчестър Юнайтед

Италианският футболен клуб Рома започна преговори с Манчестър Юнайтед относно привличането под наем на нападателя Джошуа Зиркзее през зимния трансферен прозорец, съобщи "Гадзета дело спорт". Според информацията, спортният директор на Рома Фредерик Масара е получил одобрение за сделката от собствениците и планира пътуване до Англия.

Рома иска Джошуа Зиркзее

Желанието на Рома да подпише със Зиркзее произтича от неуспешния престой под наем на Еван Фъргюсън от Брайтън, който отбеляза един гол в 14 мача. Клубът е готов да го върне по-рано, за да освободи място за нов нападател, а Зиркзее изглежда като приоритетна цел за "вълците".

Съобщава се, че Рома води преговори с Манчестър Юнайтед, предлагайки на 24-годишния футболист наем с опция за закупуване, която ще стане задължителна при изпълнение на определени условия. Зиркзее е записал осем участия във Висшата лига този сезон и е отбелязал един гол.

Понастоящем Рома се намира на четвърто място в Серия А с 27 точки и е на само четири точки от първото място, като има амбиции да се бори за титлата, но допусна загуби в последните два кръга. Ман Юнайтед пък е шести във Висшата лига с 25 точки и се стреми към влизане в топ 5, което би им осигурило участие в Шампионска лига.

