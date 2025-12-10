Войната в Украйна:

Италиански гранд пожела един от нападателите на Манчестър Юнайтед

10 декември 2025, 22:55 часа 187 прочитания 0 коментара
Италиански гранд пожела един от нападателите на Манчестър Юнайтед

Италианският футболен клуб Рома започна преговори с Манчестър Юнайтед относно привличането под наем на нападателя Джошуа Зиркзее през зимния трансферен прозорец, съобщи "Гадзета дело спорт". Според информацията, спортният директор на Рома Фредерик Масара е получил одобрение за сделката от собствениците и планира пътуване до Англия.

Рома иска Джошуа Зиркзее

Желанието на Рома да подпише със Зиркзее произтича от неуспешния престой под наем на Еван Фъргюсън от Брайтън, който отбеляза един гол в 14 мача. Клубът е готов да го върне по-рано, за да освободи място за нов нападател, а Зиркзее изглежда като приоритетна цел за "вълците".

Още: Манчестър Юнайтед обмисля да размени "излишен" на "Олд Трафорд" със звезда на Байерн Мюнхен

Джошуа Зиркзее

Съобщава се, че Рома води преговори с Манчестър Юнайтед, предлагайки на 24-годишния футболист наем с опция за закупуване, която ще стане задължителна при изпълнение на определени условия. Зиркзее е записал осем участия във Висшата лига този сезон и е отбелязал един гол.

Понастоящем Рома се намира на четвърто място в Серия А с 27 точки и е на само четири точки от първото място, като има амбиции да се бори за титлата, но допусна загуби в последните два кръга. Ман Юнайтед пък е шести във Висшата лига с 25 точки и се стреми към влизане в топ 5, което би им осигурило участие в Шампионска лига.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Манчестър Юнайтед вади 28 милиона евро за 18-годишен грък

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Рома Манчестър Юнайтед зимен трансферен прозорец Джошуа Зиркзе
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес