След протеста: Напрежение пред централата на "ДПС-Ново начало"

Засилено полицейско присъствие има пред централата на „ДПС-Ново начало” след края на големия протест в София. Облечени в черно мъже с качулки и маски започнаха да палят кофи за боклук, предаде bTV. Дотук се стигна след като групи от хора, събрали се на „Орлов мост“, тръгнаха към централата на „ДПС-Ново начало“ към 22:30 и към 22:45 стигнаха до сградата на ул. „Врабча“. До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, имаше разположен кордон от полицаи. Част от групата обърна и контейнери с боклук. А малко по-късно ги запали и ги бутна към кордона.

Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички. След това тръгнаха да тичат надолу по „Янко Сакъзов“, но бяха пресрещнати от друг полицейски кордон и повечето бяха проверени от органите на реда. „Полицията овладява ситуация с около 50-60 души, които проявяват агресия в близост до ул. „Врабча“ - така определи ескалацията на напрежението директорът на СДВР пред медии. Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, посочи главен комисар Любомир Николов.

А по-рано „Орлов мост“, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха блокирани.

След като протестът в Триъгълника на властта приключи още в 21:30 часа, протестиращи се изтеглиха в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На „Орлов мост“ движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт.Движението по бул. „Васил Левски" в София е възстановено.

Към полунощ жандармерията в района на централата на ДПС и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков" се изтегли. На място обаче останаха екипи, които да следят ситуацията.

