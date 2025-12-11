Спорт:

След протеста: Напрежение пред централата на "ДПС-Ново начало"

11 декември 2025, 00:46 часа 340 прочитания 0 коментара
След протеста: Напрежение пред централата на "ДПС-Ново начало"

Засилено полицейско присъствие има пред централата на „ДПС-Ново начало” след края на големия протест в София. Облечени в черно мъже с качулки и маски започнаха да палят кофи за боклук, предаде bTV. Дотук се стигна след като групи от хора, събрали се на „Орлов мост“, тръгнаха към централата на „ДПС-Ново начало“ към 22:30 и към 22:45 стигнаха до сградата на ул. „Врабча“. До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, имаше разположен кордон от полицаи. Част от групата обърна и контейнери с боклук. А малко по-късно ги запали и ги бутна към кордона.

Още: Полицията проверява потенциални провокатори на протеста, студенти бранят банер срещу "мафията" в СУ

Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички. След това тръгнаха да тичат надолу по „Янко Сакъзов“, но бяха пресрещнати от друг полицейски кордон и повечето бяха проверени от органите на реда. „Полицията овладява ситуация с около 50-60 души, които проявяват агресия в близост до ул. „Врабча“ - така определи ескалацията на напрежението директорът на СДВР пред медии.  Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, посочи главен комисар Любомир Николов.

Още: Румен Радев: Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета

А по-рано „Орлов мост“, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха блокирани.

След като протестът в Триъгълника на властта приключи още в 21:30 часа, протестиращи се изтеглиха в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На „Орлов мост“ движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт.Движението по бул. „Васил Левски" в София е възстановено.

Още: ПП-ДБ се заканиха с още по-голям протест, ако оставката на правителството не бъде гласувана на 11 декември (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Към полунощ жандармерията в района на централата на ДПС и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков" се изтегли. На място обаче останаха екипи, които да следят ситуацията.

Още: "Държавата е наша, а не тяхна": Масови протести срещу властта в цялата страна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ДПС протест безредици полиция протест бюджет 2026
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес