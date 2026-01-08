Какво се случва с тялото и мозъка ви, ако правите разтягане преди лягане

Пет минути леко разтягане преди лягане могат да направят повече за вашето тяло, отколкото предполагате. Това е прост ритуал, който помага на тялото ви да се отпусне, да успокои мислите ви и да ви подготви за дълбок възстановителен сън.

Какво се случва с тялото и мозъка ви, когато се разтягате преди лягане?

Вечер често се опитваме рязко да „изключим“, но още няколко съобщения, новинарска емисия и веднага лягаме. Мозъкът обаче не работи като превключвател; той се нуждае от сигнал, че денят е към своя край, съобщава изданието Real Simple.

Разтягането, нежно, бавно и без напрежение, може да бъде именно такъв сигнал. Редовното вечерно разтягане активира парасимпатиковата нервна система, тази, която е отговорна за режима на „почивка и възстановяване“. Ето защо тялото се отпуска по-бързо и заспива по-лесно.

Разтягането не е свързано с гъвкавост или упражнения. Вечер то служи на съвсем различна цел: да помогне на тялото да премине от активния си дневен режим към нощния.

Успокоява нервната система. Нежните движения, съчетани с бавно дишане, активират парасимпатиковата нервна система. В това състояние нивата на напрежение намаляват, сърдечната честота се забавя и тялото естествено се подготвя за сън. С течение на времето това помага и за по-добро справяне със стреса и емоционалното претоварване.

Облекчава физическото напрежение. След ден, прекаран пред компютъра или на телефона, тялото натрупва напрежение, най-често в раменете, врата, долната част на гърба и бедрата. Вечерното разтягане помага за „освобождаването“ на тези области, позволявайки на тялото да лежи по-удобно в леглото и предотвратявайки лек дискомфорт, който да пречи на съня.

Успокоява ума. Разтягането нежно измества вниманието ви от безкрайния вътрешен диалог към телесните усещания. Тази промяна, от мисли към усещания, често създава усещане за спокойствие и емоционален баланс още преди да си легнете.

Подобрява кръвообращението и дишането. Бавните пози стимулират кръвообращението и насърчават по-дълбокото дишане. Кислородът се доставя по-ефективно до мускулите, а мозъкът получава още един сигнал, че всичко е безопасно и е време за почивка. Ето защо разтягането работи толкова добре с дихателните техники.

Помага за по-плавен преход към сън. Постоянството е важно. Когато се разтягате всяка вечер, тялото ви започва да възприема тази практика като сигнал, че денят е свършил.

Дори рядкото разтягане е полезно, но постоянството дава трайни резултати. Когато ритуалът се повтаря ежедневно, нервната система започва да реагира по-бързо, а сънят става по-дълбок и по-добър. 5-10 минути са достатъчни, без специално облекло, постелка или перфектна техника.

Изданието допълва, че вдигането на краката на стената също помага. Легнете по гръб и повдигнете краката си, като ги опирате на стената или таблата. Отпуснете ръцете си свободно отстрани на тялото. Останете в тази поза за 1-3 минути. Тази поза помага за облекчаване на напрежението в краката, успокояване на нервната система и дишането.

