Тръмп не е забравил за Венецуела: Атакува Делси Родригес

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп подготвя и съдебен процес срещу временния президент на Венецуела Делси Родригес. Това ще е един от няколкото инструменти, за да засили влиянието си върху Каракас, съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници. Още: Без да я назове: Делси Родригес отправи послание към Мария Корина Мачадо

Възможни обвинения за корупция и пране на пари

Снимка: Getty images

Федералните прокурори са съставили възможни обвинения за корупция и пране на пари и са предупредили Родригес да продължи да изпълнява исканията на Тръмп след свалянето на бившия венецуелски лидер Николас Мадуро от власт от САЩ през януари.Прокуратурата на САЩ в Маями подготвя проект на обвинения, казаха източниците, добавяйки, че документът е бил развиван през последните два месеца. Разследването се фокусира върху предполагаемото участие на Родригес в пране на средства от венецуелската държавна петролна компания PDVSA, съобщиха трима от източниците, и обхваща дейности между 2021 и 2025 г., съобщиха двама от източниците.

Отделно от проекта за обвинителния акт, американски служители са представили на Родригес списък с най-малко седем бивши високопоставени партийни служители, сътрудници и членове на техните семейства, които искат тя да арестува за евентуална екстрадиция, съобщиха четирима източници. Това беше съобщено за първи път от испанския вестник ABC.

Родригес едва преди два месеца пое властта след светкавичната акция на американските специални части, които заловиха Мадуро и отведоха дългогодишния авторитарен лидер в Ню Йорк за съдебен процес по обвинения в наркотероризъм и трафик на кокаин. Мадуро не се призна за виновен и е задържан в Ню Йорк в очакване на съдебния процес.

Публично Тръмп хвали Родригес за сътрудничеството му със САЩ и приветства Венецуела като "нашия нов приятел и партньор" в годишното си обръщение за състоянието на Съюза.

Венецуелското министерство на комуникациите, което отговаря за всички запитвания от пресата за правителството, не отговори на подробен списък с въпроси относно потенциалните обвинения, повдигнати срещу Родригес.

След залавянето на Мадуро и съпругата му Силия Флорес на 3 януари, Тръмп разчита на Родригес, 56-годишния бивш вицепрезидент на Мадуро, да гарантира стабилност във Венецуела, докато той дава приоритет на достъпа на американски компании до петролните резерви на страната от ОПЕК. Флорес също така пледира невинна по федерални обвинения, включително трафик на наркотици.

Други членове на администрацията на Родригес, които вече са обвинени в Съединените щати, включват нейния твърдолинеен министър на вътрешните работи Диосдадо Кабело и министъра на отбраната Владимир Падрино, които, заедно с Родригес, са дългогодишни членове на Обединената социалистическа партия на Венецуела, или PSUV, основана от покойния Уго Чавес. Кабело и Падрино, и двамата все още на власт във Венецуела, последователно отричат ​​​​да са извършили нарушения.

Много от лицата, които САЩ искат Родригес да арестува или задържи под стража, вече имат обвинения в Съединените щати за пране на пари, трафик на наркотици и други престъпления, според четири източника, запознати с въпроса.

Сред известните имена, дадени на Родригес, е 54-годишният бизмесмен Алекс Сааб, който се издигна като близък съюзник на Мадуро.

