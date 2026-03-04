Изтича срокът за регистрация за вота на 19 април

Днес изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Те могат да подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите до 4 март в 17:00 часа. До вчера следобед 22 формации бяха подали документи за участие в изборите.

Изтича и срокът, в който ЦИК трябва да регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. До днес ЦИК следва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания.

Формациите, които са подали документи, са коалиция "Моя България", коалиция ГЕРБ-СДС, партия "Съпротива", партия "Има такъв народ", партия "Народна партия истината и само истината", "Възраждане", "Величие", коалиция "Трети март", партия "Национално движение Непокорна България", "Партия на зелените", коалиция "Синя България", партия "Пряка демокрация", коалиция "БСП - Обединена левица", "Движение за права и свободи", коалиция "Прогресивна България", партия "България може", коалиция "Алианс за права и свободи", коалиция "Вън от ЕС и НАТО", партия "Правото", коалиция "Сияние", партия "Нация" и коалиция "Антикорупционен блок".