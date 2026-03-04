Добри новини, лоши новини: Цената на петрола се чуди какво да прави (ВИДЕО)

Цената на най-важните сортове петрол расте заради войната в Иран, но отново няма рязък скок – това показват данните от платформата за следене на живо на котировките на CNBC.

Европейският сорт "Брент" поскъпна с отварянето на търговията в Азия до 82,90 долара за барел или засега 1,52%. Лекият суров петрол от САЩ е на ниво 75,74 долара за барел или 1,19% по-скъпо засега. Изглежда, казаното от американския президент Доналд Тръмп, че ще има гаранции за сигурност при преминаване на Ормузкия проток леко поуспокои нещата дотук.

Тази новина обаче не означава край на тревогите, защото преди това се натрупаха други неприятни новини. Според Shafaq News, Ирак е спрял добива на петрол в най-голямото петролно находище в страната, Южна Румайла, заради несигурната обстановка в Ормузкия проток. Ограничението е 1,5 млн. барела петрол дневно, но Ирак е готов да увеличи "орязването" на 3 млн. барела дневно след няколко дни, ако няма деескалация.

И още – най-голямата петролна компания в света като доказани резерви от черно злато Saudi Aramco вече разглежда вариант да изнася петрол през петролопровод до Червено море, за да избегне Ормузкия проток, съобщава Reuters. Според агенцията, вече около 750 кораба са се струпали при пролива и изчакват по-безопасни за преминаване времена:

Ships are currently at anchor due to Iran's blockade of the Strait of Hormuz. According to Reuters, approximately 750 vessels were stranded near the strait yesterday.https://t.co/EN5GN6dEBA pic.twitter.com/8AdeKpchjv — WarTranslated (@wartranslated) March 3, 2026

Допълнителна несигурност се появи и след поредната иранска атака с дронове, която порази петролната индустриална зона във Фуджейра, ОАЕ:

Iran attacked an oil storage facility in Fujairah, one of the world’s largest hubs for oil storage and ship bunkering in the United Arab Emirates. A major fire is currently burning at the port. pic.twitter.com/Ilhk0EVQdN — WarTranslated (@wartranslated) March 3, 2026

И на фона на войната, на фона на сухоземната инвазия на израелската армия в Южен Ливан плюс постоянните бомбардировки дори в Бейрут, пътнически самолет излита буквално невъзмутимо на фона на войната -

A striking contrast in Beirut: commercial airliners continue to take off against the backdrop of smoldering Hezbollah ruins



This shows a strange but real contrast between everyday life and war. Life in the city seems to try to continue as usual, despite the destruction and… pic.twitter.com/4lX1sQQEPa — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026