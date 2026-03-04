Данни, че Русия свали свой военен хеликоптер при атака с дронове срещу летище Милерово (ВИДЕО)

Руски военен хеликоптер е бил свален от руската противовъздушна отбрана (ПВО), докато тя се е мъчела да спре далекобойни украински безпилотни летателни апарати в Ростовска област. Видеокадри и снимки от мястото на събитието потвърждават случилото се, но официално няма коментар от руските власти.

Още: Украйна пак съсипа с дронове най-известния руски петролен терминал в Черно море (ВИДЕО)

Атаката с далекобойни дронове е станала срещу руското военно летище "Милерово", Ростовска област. Но Z-блогърът Борис Рожин (Colonelcassad) твърди, че хеликоптерът е бил свален над Волгоград - там също имаше атака с дронове.

Според наличните досега данни, във Волгоград изглежда цел на атаката с безпилотни летателни апарати е бил Волгоградския тракторен завод. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров казва, че има петима ранени - в Телеграм обаче му опонират по следния начин: "Какви петима ранени? Ало! Там има около три отделения за интензивно лечение". Има и поражения по жилищни сгради - руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA твърди на база геолокализация на едно от видеата от атаката, че една от понеслите щети къщи се намира на около 700 метра от тракторния завод.

Снощи руското военно министерство съобщи, че в периода 20:00 - 23:00 часа московско време на 3 март са свалени 34 дрона над Ростовска област и само 1 над Волгоградска област, но още няма данни за през малките часове на нощта.

Още: Свален хеликоптер, поразен склад за ракети "Искандер" и още: Украинските дронове не излизат в отпуск (ВИДЕО)