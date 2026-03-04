The Wall Street Journal: 1 кувейтски изтребител е свалил 3 американски (ВИДЕО)

Един кувейтски изтребител F/A-18 Hornet е успял да свали три американски изтребителя F-15E Strike Eagles по време на операции на противовъздушната отбрана срещу ирански дронове над Кувейт. За случилото се се разбра преди вече над 48 часа - но тогава информацията беше за приятелски огън от кувейтската ПВО. Сега The Wall Street Journal изяснява ситуацията - не наземна/наземни установки, а изтребител е "свършил работата".

Изстреляни по американските изтребители са били три ракети "въздух-въздух" - и трите са поразили целите си, което определено е голям успех. Историята разказва репортерката Лора Селигман, която се позовава на източници, детайлно запознати със случилото се. Всичките шестима членове на екипажите на американските изтребители обаче катапултираха успешно.

Какви точно са били ракетите, не е ясно, но се коментира, че може би са били вид AIM-9 Sidewinder с топлинно насочване. При този вариант е напълно възможно F-15 "да не са усетили" обстрела, докато не е станало прекалено късно - защото е възможно F-18 да не е използвал радара си, за да "фиксира" целите и така всъщност е "маскирал" обстрела.

Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent “friendly fire” incident involving the U.S. Air Force. pic.twitter.com/GQvryfJ4C4 — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

