4 март в историята: Никола Вапцаров е арестуван. Създадена е Българската православна църква

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

4 март 1942 г.: Никола Вапцаров е арестуван

На този ден през 1942 г. е арестуван Никола Вапцаров. Процесът срещу членове и сътрудници на ЦК на БКП, сред които е и той, започва на 6-7 юли 1942 г. Въпреки всичко, което правят близките на поета, за да го спасят, той е осъден на смърт чрез разстрел. Смъртната му присъда е изпълнена на 23 юли 1942 г. На този ден са убити Антон Иванов, Антон Попов, Атанас Романов, Петър Богданов и Георги Минчев. Всички те заедно с поета намират смъртта си на стрелбището в Школата за запасни офицери.

Никола Вапцаров е роден на 24 ноември 1909 г. в Банско. През 1926 г. той завършва Разложката смесена гимназия. След това учи в Морското машинно училище във Варна. Вапцаров става член на Комунистическата партия през 1935 г. Година по-късно се мести в София, където работи като огняр на локомотив. Две години по-късно започва работа като техник в Държавния екарисаж.

По време на Втората световна война Вапцаров изявява позицията си за съюз със СССР. През ноември 1940 г. той участва в Соболевата акция в Разложкия край. През месец май 1941 г. е арестуван, след което е интерниран за три месеца в Годеч. След това отново се завръща в София и става пръв помощник на Цв. Радойнов. Именно това е и причината да бъде арестуван и осъден.

4 март 870 г.: Създадена е българската православна църква

На този ден през 870 г. е създадена българската православна църква. Това се случва по време на извънредно заседание на Осмия вселенски събор в Цариград. След като специална българска делегация заявява, че при завладяване на земята, наречена България, там е имало гръцко, а не латинско духовенство, е взето решение страната да остане под върховенството на Цариградския патриарх.

Латинското духовенство, действащо до този момент в страната, е принудено да я напусне. Обявяването на Българската църква за автономна архиепископия се счита за голям успех на първия български християнски владетел Борис I, при който е извършено покръстването на българите.

