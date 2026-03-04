Наградният фонд, за който ще играе Григор Димитров на един от силните си Мастърси

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров започва участието си в първия за годината турнир от сериите Мастърс 1000 - този в Индиън Уелс. Това е и един от по-силните Мастърс турнири за Гришо в последно време, като в последните няколко години той записа няколко много престижни класирания. Освен солиден актив от точки за световната ранглиста, турнирът в Индиън Уелс осигурява и значителен награден фонд за участниците.

Първият Мастърс 1000 турнир за 2026 година чука на вратата

Григор Димитров има полуфинал в Индиън Уелс от 2021 г., както и четвъртфинал от 2022-ра. В последните две години пък българинът достига до 1/8-финалите, като през изминалото издание отпадна след загуба от Карлос Алкарас. Любопитното е, че Гришо може да срещне Алкарас и през 2026, и то още във втория кръг, но преди това трябва да преодолее французина Теренс Атман, който го победи в Акапулко преди дни.

Григор и световният елит ще играят за над 9 млн. долара

Тази година Григор Димитров и останалия световен елит в тениса ще се състезават за общ награден фонд от 9 415 725 щатски долара. Любопитното е, че общият награден фонд е малко по-малък от този през 2025-та, като това се дължи на решението на организаторите да пренасочат част от премиите към турнира на смесени двойки, за да повишат интереса на играчите към надпреварата.

Гришо спечели 335 000 долара в Индиън Уелс от 1/2-финала през 2021-ва

Както вече споменахме, Григор Димитров е достигал полуфинал в Индиън Уелс през 2021-ва. Тогава той успя да запише и победа над световния номер 1 по това време Даниил Медведев, но на полуфиналите допусна изненадваща загуба от британеца Камерън Нори, който впоследствие вдигна титлата. Тогава Гришо си тръгна с 335 000 долара от Индиън Уелс. Сега за полуфинал организаторите дават с около 5 хил. долара повече.

Само за участието си в Индиън Уелс 2026 Григор Димитров ще получи 24 335 долара. Ако успее да прескочи първия кръг, това ще увеличи премията му до 36 110 долара. Евентуално отстраняване на Карлос Алкарас пък ще го прати в третия кръг, където премията вече е почти двойна - 61 865 долара. От 1/8-финалите паричните награди вече стават 6-цифрени - такива Григор успя да спечели през 2024 и 2025. А големият шампион на турнира ще взема 7-цифрена сума - над 1,1 млн. долара.

Награден фонд на Мастърса в Индиън Уелс през 2026

Шампион: 1 151 380 долара

Финалист: 612 340 долара

1/2-финал: 340 190 долара

1/4-финал: 193 645 долара

1/8-финал: 105 720 долара

Трети кръг: 61 865 долара

Втори кръг: 36 110 долара

Първи кръг: 24 335 долара

