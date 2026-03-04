Правителството на Гюров:

"Туристите от Полша и Чехия си заминаха“: Българи чакат евакуация от Оман

Нямаме никаква конкретна информация кога ще летим и ще се приберем в България. Това разказаха българи, които чакат да бъдат евакуирани от Оман. Те споделиха в ефира на Нова телевизия, че са били на организирана почивка с туроператор. Оплакаха се обаче, че получават различна информация от фирмата и медиите. "Туристите от Полша и Чехия си заминаха. Летището работи, но ни казват, че няма коридор", споделиха те.

Попитани има ли в групата им деца, те заявиха, че в тяхната няма, но в другия хотел има. "Има и бебе", казаха те.

"Тук сме от 1 март, със събрани куфари. Имаме подслон и храна, под напрежение сме, но всичко е нормално. Всеки ден ни се удължава престоя", казаха те.

Припомняме, че се очаква да започнат евакуационните полети на българи, блокирани заради конфликта в Близкия изток. Те ще приберат хора, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай. По думите на външния министър Надежда Нейнски първият полет ще бъде за Оман, откъдето ще бъдат прибрани около 300 души. Изготвят се подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани.

Виолета Иванова
