Наистина не ми пука дали Иран ще играе на Световното първенство по футбол

Думите от заглавието са на американския държавен глава Доналд Тръмп в интервю за "Politico" по адрес на Иран и дали ще участва на Световното първенство по футбол през лятото на 2026 г. Коментарите на Тръмп идват на фона на американски и израелски удари срещу Иран, който отговори с атаки срещу съюзнически на САЩ държави в Персийския залив в ескалиращ конфликт. Още: The Wall Street Journal: 1 кувейтски изтребител е свалил 3 американски (ВИДЕО)

Иран е много тежко победена страна

Снимка: Getty images

САЩ са съдомакини на Световното първенство, което ще се проведе между 11 юни и 19 юли, заедно с Канада и Мексико.

"Наистина не ме интересува", каза Тръмп пред Politico, външно за участието на Иран в турнира. По думите му Иран е много тежко победена страна. Те се движат на изгорели газове, посочва американският президент.

Иран се класира за четвърто поредно Световно първенство и е планирано да открие кампанията си за Световното първенство срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, преди последния си мач от груповата фаза срещу Египет в Сиатъл. Страната не се оттегли от състезанието миналото лято, когато САЩ бомбардираха три ядрени съоръжения в страната.

