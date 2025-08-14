Какъв църковен празник е на 14 август и кои 3 забрани трябва да се спазват

Църковният празник, който се отбелязва според православния календар, е посветен на паметта на пророк Михей. Празникът е известен още като Предпразненство на Успение Богородично, който е пада на 15 август. Ето какви са традицииите, обичаите и забраните, свързани с този ден.

Животът на пророк Михей

Той е бил син на Имблай. Живял през 9 век пр.н.е. и произхождал от племето на Ефрем, бил съвременник на пророк Илия. Светият пророк Михей осъдил израелския цар Ахав за отстъплението му от Бога в идолопоклонство и предсказал смъртта му във войната с асирийците, за което е хвърлен в затвора, където е бил хранен само с хляб и вода. Цар Ахав отишъл на война, където е бил убит според пророчеството на Свети Михей ( 1 Царе 22:8-35 ).

В Светото писание не се казва нищо за смъртта на свети пророк Михей. Много е вероятно свети пророк Михей да е умрял мъченически от някой от своите мъчители, защото жената на Ахав, Йезавел, която останала вдовица след съпруга си, и синът му Охозия, който поел царството след баща си, и зет му, царят на Йерусалим, Йорам, всички те не могли да се съгласят с онзи, който предсказал смъртта на Ахав. Други източници разказват, че за това, че е осъдил беззаконието на свети пророк Михей, той бил убит и хвърлен в бездна; съседите на свети Михей извадили честното му тяло оттам и го погребали в земята си. Той починал през IX век пр.н.е.

Традиции, обичаи и забрани на празника

Пророк Михей се счита за покровител на дома. Вярващите го молят за защитата на дома, както и застъпничество за вдовици и сираци. На този ден е обичайно да се почитат зидарите - майстори, които са строили къщи, храмове и крепости. Ттрадиционно по това време те завършвали основната лятна работа, а също така се опитвали да помогнат на възрастните хора, вдовиците и сираците по подобни въпроси.

Денят се счита за благоприятен за сватовство, тъй като след поста започва сватбеният сезон. Един от знаците за Михей е, че на неомъжените момичета се препоръчва да облекат ново нещо на този празник, за да се срещнат по-скоро с младоженеца.

На този ден, както винаги, Църквата осъжда грубостта, гнева, клеветата, клюките, не трябва да се завижда, да се бъде алчно, да се отказва помощ или да се отчайва. В навечерието на големия празник на вярващите се препоръчва да мълчат, да избягват кавги и да не повишават глас.

Най-популярните забрани за деня са следните:

кавгите и виковете са забранени - можете да загубите мира и благополучието в къщата;

не е добре да се носят скъсани и мръсни дрехи - вярва се, че това може да прогони късмета;

не се препоръчва да вземате пари назаем, за да не загубите финансовото си благополучие.

