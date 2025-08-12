Коя захар се смята за "най-безвредната"?

Да ядем захар или да не я ядем? Този въпрос е все още актуален. Ако да, то в какво количество и какъв вид, защото изборът на видове захар нараства, а експертите нямат единно мнение. Захарта е позната на човечеството от над 2500 години и потреблението ѝ само нараства.

Знаете ли, че има няколко вида захар и всеки от тях е полезен по свой начин? Да, има не само бяла и тръстикова, но и палмова, соргова, кленова и др.

Бяла рафинирана захар

Това е обикновена бяла финозърнеста захар, произведена от захарно цвекло. Може да се намери както в гранулирана, така и на кубчета - няма разлика между двете, но втората винаги изглежда по-вкусна.

• Ползи от бялата захар

Бялата захар е чист въглехидрат (100 г продукт съдържа 99 г въглехидрати), който се абсорбира много бързо, така че е първото нещо, с което да пиете чай, за да стимулирате мозъка по време на активна умствена работа. Освен това, захарта съдържа биотин, фосфор, хлор, сяра, ретинол и еквиваленти на токоферол - всички тези микроелементи спомагат за поддържане на имунитета, подобряват състоянието на косата и кожата, подобряват храносмилането и стимулират производството на жлъчка, нормализират водно-солевия баланс и нормализират нивата на кръвната захар.

Снимка: iStock

• Вредата от бялата захар

Вредата от бялата захар е, че при честата ѝ употреба тялото се „пристрастява“ към нея. Следователно, може да се появи желание за сладко, особено по време на периоди на стрес. Ако си позволите това и започнете да ядете много захар, можете лесно и бързо да натрупате излишно тегло, а след това и здравословни проблеми, като сърцето, кръвоносните съдове и панкреасът са първите, които страдат.

Тръстикова захар

Тръстиковата захар се произвежда от захарна тръстика, разбира се. Това е същата захар, която е с карамелен цвят.

Смята се, че тръстиковата захар е по-здравословна от бялата захар, но всъщност това е приказка, измислена от маркетолозите. Да, тръстиковата захар съдържа калций, желязо, магнезий и калий, които са необходими за поддържане на функцията на сърцето и кръвоносните съдове, но в захарта има толкова малко от тези минерали, че те няма да повлияят по никакъв начин на човешкия организъм.

Снимка: iStock

Тръстиковата захар обаче има по-нисък гликемичен индекс от бялата захар, защото не е рафинирана, а също така има лек намек за карамел във вкуса, така че кафето с нея изглежда по-вкусно.

Кокосова захар

Чували ли сте, че кокосовата захар е напълно безвредна? Това също е маркетингова измама.

Първо, тя е захар, което означава, че е много калорична (382 ккал на 100 г!), така че не бива да прекалявате.

Второ, честата консумация на кокосова захар може да предизвика алергична реакция, особено при деца.

Между другото, кокосовата захар не се прави от кокос, а от сок от цветовете на кокосовата палма, който е богат на витамин B, калий, желязо, цинк, фосфор, сяра, полифеноли и аминокиселини. Благодарение на такъв богат „букет“ от витамини и микроелементи, можем да считаме кокосовата захар за по-здравословна от нейните аналози, плюс това тя има по-нисък гликемичен индекс.

Соргова захар

Тази захар се произвежда от сока на сладко сорго, растение, което расте в южни и много сухи места. Стъблото му съдържа повече от 20% захар (за сравнение: захарната тръстика съдържа по-малко - около 18%).

Сорго захарта се различава от другите по това, че има високо съдържание на витамини от група В, които стимулират мозъчната и нервната дейност, а също така съдържа фосфор, калций, калий и силиций, мед и желязо. Те са необходими за поддържане на имунитета, здравето на сърцето и съдовете, бъбреците и костната тъкан и поддържане на стомашно-чревния тракт.

Сорговата захар може да причини алергична реакция, включително при деца. Ако я опитвате за първи път, е по-добре да не ядете повече от една чаена лъжичка в началото и да наблюдавате как тялото ви реагира на новия продукт. Ако не се появят червени петна, сърбеж, болки в гърлото или гадене, значи нямате алергична непоносимост към сорго.

Кленова захар

Кленовата захар, подобно на сиропа, е много популярна в Канада. Там можете да я купите от всеки магазин. Кленовата захар се прави от сироп, приготвен от кленов сок, и най-често се консумира с печени изделия - палачинки, гофрети, мъфини.

Снимка: iStock

Кленовата захар съдържа много калий, калций и желязо, витамини от група В, антиоксиданти, които помагат в борбата с възпаленията и извеждат токсините от тялото. Въпреки ползите си, този продукт трябва да се избягва, ако имате непоносимост към кленов сок.

Всяка захар е полезна и вредна по свой начин. Трябва да се помни, че всички те са много калорични, така че не бива да ядете повече от 1-2 чаени лъжички на ден, особено ако страдате от затлъстяване или диабет, имате проблеми със стомашно-чревния тракт или сърцето.

