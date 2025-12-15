Новият президент на Чили обеща ред и законност

Новоизбраният президент на Чили, лидерът на крайната десница Хосе Антонио Каст, обеща да "възстанови спазването на закона" в страната, която според него е обхваната от липса на сигурност, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. "Чили спечели. Надеждата да се живее без страх спечели", заяви 59-годишният бивш депутат от крайната десница в речта си по повод победата, произнесена в столицата Сантяго след убедителната си победа над съперничката си от левицата Янет Хара. На втория кръг на изборите той получи 58,2% от гласовете, срещу 41,8% за умерената комунистка.

Каст, който се очаква да встъпи в длъжност през март, ще бъде най-десният президент, който Чили е имала от диктатурата на Пиночет, продължила до 1990 г.

Какво обеща той?

"Чили се нуждае от ред – ред по улиците, в държавата, в приоритетите, които са били загубени", обяви Каст в дългата си реч по повод победата, в която включи обичайните си теми за твърда борба с престъпността, но без обичайните остри нападки. Когато поддръжниците му го прекъснаха, за да освиркват Хара, той ги прекъсна, като извика "Уважение!" – коренна промяна в сравнение с поведението му по време на предизборната кампания.

Каст заяви, че решителната победа му дава "широк мандат", но подчерта, че това е и "огромна отговорност".

"Каним ви на пътешествие за възстановяване на ценностите за един правилен и здравословен живот", каза той. "Няма да е лесно. Това изисква усилия от всички", добави новоизбраният президент.

Чилийците не са единствените, които искат радикална промяна. Победата на Каст е поредната в серия от изборни успехи на десни лидери, които свалиха от власт действащите правителства в Латинска Америка и изведоха на власт десни лидери от Аржентина до Боливия, в момент, когато американският президент Доналд Тръмп се стреми да утвърди американското господство в Западното полукълбо, като в много случаи наказва съперниците си и награждава съюзниците си.

Аржентинският президент Хавиер Милей, радикален либертарианец, близък съюзник на Тръмп, беше първият, който поздрави Каст за победата му.

"Левицата отстъпва", написа той в социалните медии, придружавайки публикацията си с карта на всички южноамерикански страни, които наскоро са се обърнали към десни правителства.

Администрацията на Тръмп също бързо похвали Каст. "Под негово ръководство сме уверени, че Чили ще напредне в общите приоритети, които включват укрепване на обществената сигурност, прекратяване на нелегалната имиграция и съживяване на търговските ни отношения", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.