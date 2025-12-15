Кой има имен ден днес, 15 декември 2025 г. Честито!

На 15 декември 2025 г. имен ден отбелязват тези, които носят името Свобода и Марин. Свети Марин живеел при царуването на Карин (римски император от 282 до 283 г.])и бил от благороден произход. Като християнин той бил хванат и принуждаван да принесе жертва на идолите. Но светият не се покорил и не изпълнил заповедта. Затова го повесили и го рязали с мечове, а после го хвърлили върху огън, после го хвърлили в кипящ котел, но по Божията благодат той останал невредим. Тогава пуснали срещу него диви лъвове и мечки, но зверовете не го докоснали. Накрая било заповядано да му отрежат главата. Така светецът предал духа си на Господа, а мощите му били благочестиво погребани от богобоязнени християни.

