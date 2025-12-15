"Много смел човек": Тръмп похвали мъжа, спрял един от нападателите в Сидни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съболезнования след терористичната атака на плажа Бонди в Сидни и специално похвали мъжа, който обезоръжи и повали един от нападателите, предаде ДПА. Припомняме, че вчера двама нападатели откриха огън по семейства на плажа в първия ден на еврейския празник Ханука. Най-малко 15 души загинаха, а над 40 други бяха ранени, включително деца и двама полицаи. Още: Още: Герой на деня: 43-годишен мюсюлманин успя да спре един от стрелците на Бонди Бийч (ВИДЕО)

Много, много смел човек

Снимка: Getty images

Тръмп визира сцената, в която мъж изненадва и обезоръжи един от стрелците по време на нападението. На запис се вижда, че той първо скача на гърба на нападателя отзад и след кратка борба му взема пушката. Заподозреният извършител, който малко преди това е стрелял по хора, избягва, куцайки.

Тръмп заяви в коледно обръщение, че мъжът, който се намеси и спря един от нападателите, е "много, много смел човек". Той "спаси много човешки животи", подчерта президентът на САЩ.

Той също така определи нападението като антисемитско, както по-рано направиха австралийските власти, отбелязва ДПА.

Австралийските медии определят минувача като герой. Според тях става дума за Ахмед ал Ахмед, собственик на магазин за плодове в Сидни, 43-годишен, баща на две деца, отбелязва Асошиейтед прес.

Той е бил прострелян два пъти при нападението и е претърпял операция, съобщава братовчед му Мустафа.

