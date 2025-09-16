Коридорът на затъмненията се затваря след 21 септември: Какво да очакваме преди да приключи

Коридорът на затъмненията ще бъде в сила до края на тази седмица. И поради това не всички дни ще са щастливи, въпреки че в този период ще има и дни, носещи късмет. Руският астролог Катерина Соловьова дава своите препоръки за тази седмица.

Съвет за всеки ден от последната седмица в края на коридора от затъмнения

16 септември. Неблагоприятен период за нови бизнеси и важни решения, хирургически и стоматологични интервенции, както и посещения при фризьор, казва експертът. На този ден тя не съветва да започвате нещо ново, особено ако въпросът е свързан с работа или пари.

17 септември. На този ден трябва да избягвате празните приказки. Също така трябва да избягвате клюки. Бъдете внимателни, възможни са измами и лъжи. По-добре е да не планирате важни преговори, подписване на нови договори, закупуване на оборудване, важни командировки, полагане на изпити, извършване на необходими плащания или уреждане на отношения със съседи на този ден.

18 септември. На този ден астрологът не съветва да сменяте прическата си, да уговаряте романтични срещи и да вземате важни решения. Освен това, на 18 септември не бива да започвате нови неща , свързани с нещо чуждо.

Има голяма вероятност от кражба, въздържайте се от забавления. Сауната и масажите са полезни в този ден. Не се препоръчва да се върши домакинска работа, отбеляза експертът.

„От 13:06 до 02:33, 19 септември, Меркурий ще бъде в разрушителния градус на Везни. Във Везни този градус дава двойна характеристика: разрушение и възстановяване. Съществува голяма опасност поради невъзможността да се разграничат понятията добро и зло “, предупреждава експертът.

19 септември. Благоприятен ден за творчество и интелектуална работа. Препоръчително е да изплатите дългове. Въздържайте се от пиене на алкохол. Медитацията и водните процедури са полезни. Препоръчително е да се занимавате с домакинска работа, съветва астрологът.

Освен това, на 19 август Венера навлиза в знака на Дева.

20 септември. На този ден си струва да се въздържате от нови бизнес и важни решения, хирургически и стоматологични интервенции (освен ако не са наложителни), посещение на фризьор, смяна на местоживеене, намиране на нова работа или сключване на брак.

„Не се напрягайте и не хабете нервите си напразно. Денят на разрешаването на конфликта наближава“, отбелязва експертът.

21 септември. Не можете да започнете бизнес, да се ожените, да разглеждате съдебни дела, да правите ценни покупки или да се подлагате на пластични или козметични процедури, предупреждава астрологът.

