Кръвта от кланетата се вижда от сателити в Космоса: Български принос в немислима жестокост (ВИДЕО)

"Пустинният пясък на суданския дарфурски град Ел-Фашер е потъмнял толкова, че петната от кръв могат да се видят от орбита. Спътниковите изображения, анализирани от Лабораторията за хуманитарни изследвания на Йейлския университет и от други експерти, разкриват улици, оцапани с кръв, тела с размери между 1,3 и 2 метра, разпръснати из жилищни квартали, болници и военни постове. В рамките на по-малко от 72 часа след превземането на стратегическия град в Дарфур от Силите за бърза подкрепа (RSF) на 26 октомври, изследователите наблюдаваха процес, известен като "убийства с висока скорост" - толкова систематични, че кървавите следи са видими за комерсиалните сателити на 500 километра над Земята. Повярвайки ми, гледката е ужасяваща и досега не съм виждал нещо подобно. Но докато труповете се трупат в град, който някога приютява 260 000 души, международната реакция се ограничава до силно формулирани изявления и призиви за отговорност, които звучат празно". Думите са на близкоизточния анализатор Руслан Трад - и те се отнасят за една от най-жестоките войни в света, тази в Судан - Още: Една забравена война навлезе в нов етап: сигнали за етнически убийства и пълна разруха (ВИДЕО)

Поредният епизод в тази гражданска война е падането на Дарфур - място, което се прочу през годините с ужасяващи кланета. Войната е между паравоенната структура Сили за бързо реагиране (RSF) и правителствените войски - тя пламна през 2023 година, след като и преди това нещата в този регион на света не бяха спокойни и периодично имаше военни действия.

"Клането в Ел-Фашер е особено показателен пример за международната парализа. Очевидци, оцелели от нападението на RSF през октомври, описват систематични екзекуции. Изследователите от Йейл отбелязват, че към 31 октомври промяната в активността, видима от Космоса, може да означава, че в цели квартали са останали живи само няколко души", добавя Трад.

Близкоизточният експерт напомня и как български амуниции се оказаха в Судан - те би трябвало да са предназначени за ОАЕ. Но точно ОАЕ е един от източниците на снабдяване с оръжеие на RSF - и никой не мисли да налага санкции и ограничения, чуват се само гръмки изявления как не бива нещата да продължават така. А наши снаряди за минохвъргачки, при това със серийни номера, бяха пленени от суданските правителствени сили при атака срещу оръжеен конвой, който е бил предназначен за RSF. ООН проведе разследване и така и не стигна до задоволително обяснение как е възможно това да се случи - Още: Български снаряди допринасят Судан да бъде разкъсван от война въпреки ембаргото на ЕС

