Защо храни като дубайския шоколад "взривяват" и стават толкова популярни?

Думите Дубай и шоколад бяха две, които никога нямаше да бъдат свързани една с друга в началото на 2025 г. Няколко месеца по-късно обаче вариации на сладкишите с пълнеж от шамфъстък вече могат да се видят в почти всеки супермаркет в страната. Но какво кара определени храни, включително дубайския шоколад и Bubble Tea, да "взривят" и да влязат в списъка с желания на всеки?

Защо започват маниите?

Чарлз Спенс, професор по експериментална психология в Оксфордския университет, изследва защо тези мании започват и предизвикват такъв фурор.

"Мисля, че отчасти това се дължи на силата на инфлуенсърите в днешно време, които са много нетърпеливи да ни покажат как ядат най-новата храна, която са открили някъде по света", обясни той.

"Тези тенденции след това се разпространяват много, много бързо в световен мащаб", добавя професорът.

Според него, за да се задействат тези тенденции, те трябва да имат "нещо, което изглежда различно, което изглежда уникално".

В случая с дубайския шоколад, проф. Спенс посочва "яркия контраст" между зеления цвят на шамфъстък отвътре и кафявия шоколад отвън.

"При тази отличителна визуална цветова комбинация, при която всеки, който гледа публикацията ви в Instagram, знае, че имате нещо различно", обяснява той.

Професорът по експериментална психология каза, че "уникалните" визии също са помогнали за популярността на Aperol Spritz и "дори за възраждането на розето" - което "мнозина биха казали, че се дължи на факта, че изглежда добре в Instagram, а не на нещо, свързано с вкуса или аромата му".

"Когато ги опитате, понякога се чудите защо са толкова популярни и какво се случва. Трябваше да направя проучване и сам да опитам част от дубайския шоколад, а останалата част от блокчето ми все още е в дъното на хладилника - не мога да го довърша", прави извод той.

Проф. Спенс каза, че тенденциите в храните и напитките са "движени от по-младите поколения и от социалните медии". "Това е нещо като идеята: "Аз съм откривател на най-новия нов вкус и ново вкусово преживяване", смята той.

Относно това, което може да е следващата голяма тенденция, той каза, че "не е толкова сигурен в момента", тъй като не е много запознат с тенденциите в социалните мрежи.

А дали това ще стане популярно?

В украинските магазини се появи нов и необичаен продукт - шоколадови блокчета, съдържащи ядливи ларви. Продуктът, наречен "Жуколад", бързо стана популярен в социалните мрежи.

Създателите — Микола и Дария Кацурина, са собственици на ресторанти и сладкарница. Казват, че целта им е "да разчупят стереотипите и да покажат, че новите неща всъщност могат да имат добър вкус".

Бихте ли го опитали?