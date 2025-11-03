Правителството обяви кога Бюджет 2026 влиза в парламента

Ключова политическа седмица и последно отброяване за план-сметката на държавата за 2026 година. Управляващите увериха, че до края на седмицата Бюджет 2026 в евро ще бъде внесен в Народното събрание, предадоха БНТ, БНР и Нова телевизия. Това, за което се говори е, че бюджетът ще влезе в Народното събрание в петък, 7 ноември. Плановете на кабинета "Желязков" са в сряда финансовите разчети за 2026 година да се разгледат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а най-късно в петък разчетите да бъдат внесени за обсъждане в парламента.

Партиите в управлението не спазиха крайния срок за държавната хазна, който беше 31 октомври, заради промени в параметрите в последния момент. Това се случи в края на миналата седмица на извънреден Съвет за съвместно управление. До новите изчисления се стигна след заплаха за протести от страна на синдикатите. Недоволство имаше и от работодателите.

Бюджетът ще счупи ли държавата?

Не виждам основания да се говори за фалирала държава. Спекулации са, че лявата политика може да доведе до фалит. В бюджета няма крайни мерки, но сме спазвали закона. Бюджет 2026 няма да счупи държавата. Това заяви в предаването "Защо, господин министър" по bTV лидерът на БСП и зам. министър-председател в кабинета на Росен Желязков - Атанас Зафиров.

Според Атанас Зафиров това правителство съчетава най-доброто и от лявата, и от дясната политика. "Бюджет 2026 го показва. Много е трудно да се намери балансът, но се радвам, че при нас се случва успешно. Мнозина го определиха като по-скоро ляв, но аз ще се въздържа от подобни епитети. Бюджетът е реалистичен и категорично не е популистки. Вътре има много леви политики. По време на криза точно такъв трябва да бъде подходът - първо трябва да се помисли за хората, дори за физическото им оцеляване.

"Вноската за пенсия е грижа за бъдещето и загриженост за бъдещите пенсионери, защото пенсионната система средствата не достигат", добави той.

