Какъв църковен празник е на 2 ноември и какви забрани ТРЯБВА да се спазват?

Утре, 2 ноември, вярващите честват празника на светите мъченици Ахиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифор и Анемподист. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

История на църковния празник на 2 ноември

Ахиндин, Пигасий и Афтоний били верни слуги в двора на цар Сапор. Те открито изповядвали християнството, въпреки че знаели, че това може да доведе до гибелта им. След като научил за вярата им, царят първо се опитал да ги убеди да се отрекат от Христос с обещания и богатства, а след това със заплахи и мъчения.

Мъчениците останали непоколебими. Те били бити, хвърлени в огън и вода, но според преданието Господ по чудо ги запазил невредими. След това императорът заповядал да бъдат затворени, където към тях се присъединили други вярващи, включително Елпидифор и Анемподист.

31 октомври: Какъв църковен празник е утре и какво задължително трябва да се яде

Елпидифор бил придворен сановник и станал свидетел на чудотворната Божия помощ на тримата мъченици. Вдъхновен от вярата им, той самият изповядал Христос пред императора и веднага бил хвърлен в затвора.

Анемподист, млад мъж, който също повярвал, виждайки смелостта на светците, се присъединил към страданието им. Царят заповядал да ги подложат на нови мъчения: изгаряне на телата им, окачване на куки, опушване с катран, но никой от тях не се отказал от вярата си. Според легендата, по време на тези мъчения много езичници, впечатлени от тяхната сила на духа, сами приели християнството. В крайна сметка всички били екзекутирани.

Какъв църковен празник е на 30 октомври и какво НЕ трябва да се прави утре?

Какво не бива да правите на 2 ноември

Забранено е да се карате или клеветите - вярва се, че на този ден Господ особено чува искрени молитви и наказва за гнева на хората. Не бива да перете дрехи в студена вода. Вярва се, че "водата спи на този ден и ако някои я обиди, тя може да донесе болест". Забранено е да се отива далеч в гората или полето - според народните вярвания почитаните на този ден светци "пускат сланата".

Народни поличби и традиции за 2 ноември

Нашите предци са разчитали някои интересни знаци на този ден. Безветрен и спокоен ден вещае мека зима. Ако в небето има звезди през нощта, очаквайте мразовита и суха зима. Ако има слана сутринта, до 8 ноември вече ще има сняг, но той ще се стопи бързо. Ако небето е покрито с облаци, това вещае снежна зима. Според народните вярвания на този ден зимата се събужда.

На този ден се извършват приготвления за зимата - разрешено е приготвянето на зимнина и подготовката на дома и оборите за зимата.

Не само Архангелова задушница: Какъв църковен празник е днес и за какво трябва да се помолим