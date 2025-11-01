Какъв международен празник е утре, 2 ноември 2025 година?

На 2 ноември 2025 отбелязваме два международни празника. Единият е Международният ден за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти. Вторият международен празник, който тази година се пада на 2 ноември е Денят на балета.

Международен празник на 2 ноември

Международният ден за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти има за цел да привлече глобалното внимание към проблема с насилието, сплашването и тормоза над журналисти, както и към факта, че повечето от тези престъпления остават ненаказани. Според ЮНЕСКО и международни организации за правата на човека, стотици журналисти са нападани, заплашвани, тормозени или убивани всяка година във връзка с изпълнението на професионалните си дейности. Повечето престъпления остават ненаказани, което създава опасен прецедент и заплашва свободата на словото по целия свят.

Не само Архангелова задушница: Какъв църковен празник е днес и за какво трябва да се помолим

Тази година 2 ноември е обявен и за Световен ден на балета. Балетът съчетава музика, драма и движение, за да създаде уникална форма на артистично изразяване. Световният ден на балета напомня, че тази форма на изкуство вдъхновява красота, хармония и себеизразяване и е неразделна част от световното културно наследство.

Световният ден на балета е сравнително нов празник. До 2014 г. танцьите, занимаващи се с балет, нямаха своя професионалнен празник - те празнуваха Международния ден на танца.

Традицията да се отбелязва Световният ден на балета произхожда от Обединеното кралство. В Ковънт Гардън, квартал на Лондон, балетистите искали да подчертаят ролята на балета като уникална форма на танц. Те инсталирали видеокамери в залите на Кралската опера и излъчвали репетиции на живо. Събитието се оказало популярно, привличайки близо половин милион души от цял ​​свят. Скоро то се превърнало в ежегодно събитие и други балетни трупи се присъединили към Кралската опера.

Към Лондонския кралски балет се присъединиха балетни компании от водещи театри по света: московския Болшой театър, Австралийския балет в Мелбърн, Монако, Амстердам, Сан Франциско и Националния балет на Канада в Торонто. Първото излъчване продължило девет часа.

31 октомври: Какъв църковен празник е утре и какво задължително трябва да се яде

Световният ден на балета е плаващ празник и датата му се определя ежегодно от няколко балетни компании. Тази година той се провежда на 2 ноември.

Световната сцена е видяла безброй балети, базирани на литературни шедьоври, композирани от известни композитори. Най-известните постановки включват "Лешникотрошачката", "Баядерка", "Спящата красавица" и, разбира се, "Лебедово езеро". Тези балети са толкова популярни, че дори тези, които не се интересуват от театър, вероятно са чували за тях.

Прочетете също: Какъв църковен празник е на 2 ноември и какви забрани ТРЯБВА да се спазват?