България може да кандидатства за още едно плащане по ПВУ: Еврокомисар с коментар

Теоретично е възможно България да кандидатства и за трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината. Това обяви в ексклузивно интервю за БНР еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. Брюксел и София са в контакт и за второто плащане по плана, но липсата на реформи по отношение на антикорупционата комисия вероятно ще доведе до редуциране на сумата.

Коя реформа не е изпълнена?

"Да, наистина работим с българските власти по изпълнението на плана. Можем да направим поне частично второ плащане, защото знаете, че една от реформите, свързани с антикорупционната комисия, все още не е изпълнена. В контакт сме с българските власти как да се справим с тази ситуация", обясни еврокомисарят.

В Брюксел все още не са получили Проектобюджет 2026 година, каза още Домбровскис. "На този етап не сме виждали по-подробна чернова, но нашето разбиране е, че българските власти се стремят към бюджетен дефицит под 3 процента или в рамките на 3 на сто за следващата година.

Друг важен фактор е, че България поиска да бъде задействана националната клауза за дерогация, за да увеличи разходите за отбрана, което също така осигурява известна фискална гъвкавост", посочи Домбровскис.

