При нас има много простащина, която трябва да се изтърпи

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов.

"Все едно говорим за Италия от 60-те и 70-те или някоя бивша съветска република", добави спортният редактор на БНТ Бюлент Мюмюнов, който заедно с Иванов коментира изказване на президента на "Локомотив" (Пловдив) Христо Крушарски. След скандалното дерби с "Ботев" (Пловдив), което беше прекратено при 1:1, Крушарски каза, че щял да направи всичко възможно "канарчетата" да бъдат извадени от най-високото ниво на българския футбол.

Крушарски заяви, че удареният футболист е симулант, как можело да не продължи и т.н. Мюмюнов обаче разказа, че в случая уцеленият играч не е бил питан дали може да играе и решението за спиране на мача е взето от делегата на БФС. Той изрази недоумение и възмущение как на мачовете в България вече почти няма охрана, никой не проверява никого: "Най-големият проблем е хулиганството. Полицаите ли ги допускат тези хора, не знам". Изместваме фокуса от основния проблем, подчерта Мюмюнов. Още: