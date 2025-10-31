Любопитно:

"Тежи ми, че трябва да го правя": Защо кметът на Елин Пелин забрани Хелоуин? (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 16:30 часа 1440 прочитания 1 коментар

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов защити забраната за Хелоуин в общината като съзнателна провокация в полза на 1 ноември – Деня на народните будители. "Това, което направихме, е призив към българщината, а не противопоставяне. Спряхме забулването на един от най-уникалните български празници. Цената ще я платя аз", каза Симеонов в Студио Actualno. По думите му целта е възпитателен фокус върху децата, а не "евтин патриотизъм".

"Провокация" - за да не бъде засенчен 1 ноември

Симеонов подчерта, че мярката не е срещу "шарен и интересен за децата обичай", а срещу комерсиален ефект, който измества смисъла на 1 ноември: "Провокацията я възприемайте като камбанен звън". Той призна още: "Тежи ми, че се налага да правя забрани към най-чистите създания. Но друг инструмент нямаме, за да върнем фокуса към будителите." Още: Бонбони няма: Остава пакост за кмета на Елин Пелин за Хелоуин

На критиката за "забранената ябълка" Симеонов отвърна, че забраната е "по-малкото зло" в навечерието на българския празник: "Ако този така наречен празник не беше в навечерието на нашия, никога нямаше да му обърна внимание."

Възпитание, авторитети и спорт вместо сензации

Кметът настоя образованието и спортът да са гръбнак на местните политики: "Най-важното в спорта е спортменството." По думите му колективните спортове възпитават общност и характер: "Когато българинът се научи да се радва на успехите на другия, магията ще се случи." Той разкритикува медийната среда за доминация на негативни новини и риалити формати: "Има примера на нашите спортисти и учени, но той няма такава популярност." Въпреки това даде и положителен пример с вълната подкрепа при волейболните успехи. Още: Лакомство и пакост е диабет и затвор: Кметът на Елин Пелин обясни защо забранява Хелоуин

Симеонов отчете трайна положителна тенденция: "Ние сме една от петте общини с положителна демография." Той изброи фактори – социални инструменти за раждаемост, спортна инфраструктура, прием в детски градини, но и призна ролята на столицата: "Близостта до София е огромен и незаобиколим фактор."

Кметът се обяви за национална доктрина по регионално развитие, съобразена със спецификите на всяка община, вместо "инерция и псевдосъстезания".

Симеонов настоя за финансова и административна децентрализация: "Битката ми е постоянна от осем години, без да съм мръднал и микрон." Според него централизацията и партийните линии "запушват мениджърските качества", а кметовете имат нужда от инструменти за локални решения. "Ние шопите сме криви колела, но отстояваме принципите и справедливостта, каквото и да ни коства." Още: Война за Хелоуин: В Елин Пелин организират масов празник в отговор на кметската забрана

Коледа с кауза: "Пожелаваме си бебе"

Общината подготвя традиционното запалване на светлините с благотворителен фокус: "Всеки коледен базар е под надслов 'Пожелаваме си бебе'. Средствата отиват за инвитро и свързани процедури според нуждите на двойките." Кметът съобщи, че вече има резултат: "Имаме две бебета – деца на всички нас." Тази година събитието е на 29 ноември от 18:30 ч. в центъра на Елин Пелин.

Ивайло Анев
Хелоуин Елин Пелин Ивайло Симеонов Студио Actualno
