Тръмп не обмисля изпращане на ракети "Томахоук" на Украйна

03 ноември 2025, 06:20 часа 175 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всъщност не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахоук", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".

Военна намеса в Нигерия

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия или да разпореди въздушни удари за спиране на, по думите му, убийствата на голям брой християни в западноафриканската държава.

Попитан от журналисти дали разглежда вариантите за разполагане на войски или въздушни удари, Тръмп отговори: "Може би. Възможни са и други неща. Разглеждам много варианти. В Нигерия убиват рекорден брой християни. Няма да позволим това да се случва".

Американският лидер направи тези коментари на връщане във Вашингтон от имението си във Флорида. В събота Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса, ако "продължи да допуска убийства на християни".

По-рано Нигерия заяви, че ще приветства американската помощ за борба с ислямистките бунтовници, ако това не накърнява суверенитета ѝ. "Приветстваме помощта на САЩ, при условие, че те зачитат териториалната ни цялост", каза съветникът на нигерийския президент Бола Тинубу - Даниел Бвала.

