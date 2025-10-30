Защо БСП жертва Киселова и стои във властта? Александър Симов с аргументите (ВИДЕО)

Това беше най-трудното решение, което БСП е взимало, откакто участва в това правителство. В БСП продължава да има настроения, че трябваше да се защити Наталия Киселова и да устоим. Това заяви Александър Симов, журналист и член на Националния съвет на БСП, коментирайки в предаването “Студио Actualno” ротацията на председателя на Народното събрание

БСП взе много трудно и сложно решение, за да продължи живота на кабинета. Ще се опитам да обясня логиката. Ако насреща имаше предсрочни избори, които можеха да пренаредят ситуацията, можеше да кажем: "Край, границата на компромисите е стинала!" Ако повторим при избори същия парламент, защо беше всичко? Разрушаването на едно управление води след себе си огромно недоверие между партньорите. Затова ние се съгласихме с условията на ротацията. Ние с години гледахме как десницата съставя управление, а ние не можем да реализираме нашата програма. Ние или сме партия, или сме политически кръжок, който стои отстрани и гледа, каза Симов.

ДПС-Ново начало така или иначе подкрепя управлението. Изначално в това много сложно управление идеята беше ПП-ДБ да бъдат част от него. Аз и до днес не разбирам техните аргументи да не бъдат, подчерта Симов. В този насипен парламент няма много варианти за управление. Другата алтернатива е да отидем на предсрочни избори. Другите партии готови ли са? Ние имаме една ситуация с много неразрешени казуси. Нашето решение затова беше мъчно, изтормозено, трудно, но беше единственото възможно, подчерта още Симов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.