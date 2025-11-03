Как се промениха страните с най-добро качество на живот за 10 години: Нова класация

Нова класация за качеството на живот през 2025 показва как са се променили страните за 10 години. Numbeo публикува своя индекс за качество на живот, оценяващ страните по разходи за живот, нива на безопасност, качество на здравеопазването, замърсяване и обратна връзка от потребителите. Индексът за качество на живот се основава на цялостна оценка на различни аспекти на живота в страни по света. Анализът използва данни от анкети сред жителите, които определят нивото на удовлетвореност от условията на живот.

Какво показва класацията?

Сравняването на класациите от 2015 г. и 2025 г. рисува интересна картина. Швейцария, дълго време смятана за златен стандарт за качество на живот, е паднала до пето място. Съединените щати също са се спуснали надолу - от 4-то на 14-то място.

А най-голямата изненада са Люксембург, Нидерландия и Оман, като последният се изстреля директно до 4-то място.

Германия се класира на второ място през 2015 г., но сега е на 9-то място. Междувременно Естония се изкачи с шест позиции през десетилетието и сега е в топ 15. Литва също влезе в топ 20.

Канада показа най-голям спад, падайки от девето място през 2015 г. на 27-о място през 2025 г. Основната причина е влошаването на достъпността на жилищата. Цените на недвижимите имоти в Канада растат много по-бързо от доходите. Според Статистическата служба на Канада, 45% от гражданите през 2024 г. са заявили, че са „изключително загрижени“ за възможността да купят или наемат жилище. Проблеми се наблюдават и в системата на здравеопазването.

В същото време европейските страни традиционно запазват лидерството си. Холандия се откроява, като се е изкачила с 12-сет позиции за десет години, което показва повишаване на комфорта на живот и стабилността на социалната система.

Не всички европейски страни обаче успяват да запазят показателите си. Швеция падна от 3-о на 13-то място, което анализаторите отдават на растежа на организираната престъпност.

ТОП 10

Люксембург — 218.2.

Нидерландия — 216.5.

Дания — 215.1.

Оман — 215.1.

Швейцария — 210.9.

Финландия — 208.3.

Норвегия — 199.2.

Исландия — 198.0.

Австрия — 197.7.

Германия — 195.2.

За сравнение, през 2015 г. челната десетка е водена от Швейцария, Германия, Швеция, САЩ, Финландия, Дания, Австрия, Австралия, Канада и Нова Зеландия.

По този начин, през последното десетилетие, Европа запази лидерството си в индекса за качество на живот, докато Канада и някои други страни показаха спад в показателите поради проблеми с достъпността на жилищата, здравната система и икономическия растеж.