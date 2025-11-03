Саратовската рафинерия гори, руска авиобомба рикошира и гръмна другаде (ВИДЕО)

Нова нощ, нова серия от войната на дронове между Украйна и Русия. Този път цел на украинските дронове изглежда е била рафинерията в Саратов. Местни жители са съобщили в Телеграм за взривове, а видеокадри от атаката се появиха в украинския информационен проект Supernova+. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA анализира записите и заключи, че е ударена Саратовската рафинерия.

"Съдейки по записите, те показват източник на пожар в западната част на рафинерията, вероятно близо до резервоарите за съхранение", уточнява руският канал. Анализатори от проекта Dnipro Osint са стигнали до същото заключение. Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин дотук не е обелил и дума за удара - единствено пише в официалния си канал в Телеграм, че има опасност от атака с дронове. Руското военно министерство съобщава, че тази нощ над руска територия са свалени 64 дрона - по 29 над Саратовска и Ростовска област, 4 над Волгоградска област и по 1 над Белгородска област и Ставрополския край.

Рафинерията в Саратов е една от най-старите в Русия. Към 2023 г. капацитетът ѝ за рафиниране на петрол е бил 4,8 милиона тона.

Куриоз: Руска авиобомба рикошира и гръмна другаде

Видеокадри, заснети от дрон, показват как 1,5 тонна руска авиобомба рикошира в земята, отскача и се взривява на друго място. Кадрите се появиха в Z-канали. Твърди се, че показват как руска управляема авиобомба ФАБ-1500 се приземява в близост до жилищни сгради, рикошира, прелита над жилищен район и се взривява на друго място.

ФАБ-1500 са оборудвани с модули УМПК, които ги насочват с навигация към определено място посредством сателитна навигация. Поради несъвършенства в системата обаче, бомбите не винаги достигат целите си и падат на руска територия - ASTRA е документирала 127 случая. Руските власти се опитват да прикрият подобни инциденти и когато сред ранените от руски бомби има цивилни, те посочват като причина атаките на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

